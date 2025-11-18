Svetli način
Borilni športi

'Želim, da ljudje MMA razumejo kot šport, ne kot navadno pretepanje'

Ljubljana, 18. 11. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24ur.com
Komentarji
5

V novem POPkastu smo gostili Žana Boženka, 24-letnega borca, ki bo ta konec tedna na dogodku WFC/Brave debitiral v profesionalni borbi v mešanih borilnih veščinah. Nekdanji judoist se v kletki odlično znajde, kar je pokazal v amaterski konkurenci, zdaj pa je pripravljen stopiti na večji oder.

Žan Boženk je nekdanji zelo uspešen judoist. Še pred dvema letoma, ko se je odločil, da se preizkusi v MMA, je bil državni prvak v kategoriji do 23 let in osvojil kolajno v članski konkurenci. "V judu je tempo res visok. Počitka praktično ni. Tudi v MMA je podobno, ne me narobe razumeti, ampak v judu je res tempo in če želiš biti v stiku z najboljšimi, to zahteva ogromno dela. Ob tem pa moraš biti res konstanten. Poškodbe so se mi vrstile ena za drugo in bilo je res zahtevno," nam je zaupal Korošec.

Judo mu je, ob izjemni podlagi za nastopanje v najkompleksnejšem borilnem športu na svetu, dal še veliko vrlin, ki mu koristijo še danes. Ko je bil mlajši, se je sicer ukvarjal z različnimi športi. "Zelo dolgo sem kombiniral smučanje in borilne športe. Preizkusil sem tudi veliko število različnih športov, saj sem bil zares hiperaktiven, ko sem bil mlajši. Ukvarjal sem se torej z nogometom, smučanjem, hodil sem tudi v glasbeno šolo, kjer sem igral kitaro. Judo mi je bil všeč predvsem zaradi discipline. Tam smo delali vse, kar smo počeli pri drugih športih, ob tem pa si se naučil še kontrole telesa, pravilnega padanja, gimnastike. To mi je bilo res všeč. Ko sem odraščal, sem videl, da mi je to prišlo zelo prav na vseh ostalih področjih. Judo je pokazal, da pomaga povsod. Ne samo na športni poti, ampak tudi v zasebnem življenju, v šoli ali kjerkoli drugje. Ko si navajen težkih situacij iz borilnega športa, vse ostale situacije v življenju precej lažje rešiš," je povedal dvakratni zmagovalec turnirjev VFN Vikings.

Boženk je zdaj povsem osredotočen na svojo kariero v mešanih borilnih veščinah: "Želim, da več ljudi MMA razume kot šport, ne kot navadno pretepanje. Češ, da sta to v kletki dva agresivna človeka, ki se stepeta. Želim, da se pokaže spoštovanje do nasprotnika, saj si ga zasluži. Tudi on se je trudil in pripravljal na to borbo. Zdaj, da bi po zmagi naredil še škandal v kletki, to veliko pove o osebi, koliko je sposobna nadzirati čustva in samega sebe."

V POPkastu je bilo govora tudi o njegovih ciljih za prihodnost, kako je trenirati z novo trenersko ekipo in kakšno je poznavanje mešanih borilnih veščin pri nas. Vabljeni k ogledu.

popkast mma žan boženk wfc brave
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
18. 11. 2025 20.31
Če nekaj hodi kot raca, gaga kot raca in je videti kot raca, potem je to raca!
ODGOVORI
0 0
Sportsman74
18. 11. 2025 20.29
Iz športnih disciplin je nastal ta spektakel. Seveda gre za surovo pretepanje, kaj govori?!
ODGOVORI
0 0
mackon08
18. 11. 2025 20.28
+1
Ja seveda šport kjer morač čim bolj poškodovati nasprotnika, bejž no to je navadno pretepanje.
ODGOVORI
1 0
MISICAMIKI
18. 11. 2025 20.25
To bi bilo potrebno prepovedati, predvsem pa umakniti iz medijev. Zato pa je toliko pretepov med mladimi, ker se te "borce" poveličajuje!
ODGOVORI
0 0
galeon
18. 11. 2025 20.16
+1
Nikol ni bil šport in nikol ne bo.
ODGOVORI
1 0
