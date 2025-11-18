'Želim, da ljudje MMA razumejo kot šport, ne kot navadno pretepanje'

Žan Boženk je nekdanji zelo uspešen judoist. Še pred dvema letoma, ko se je odločil, da se preizkusi v MMA, je bil državni prvak v kategoriji do 23 let in osvojil kolajno v članski konkurenci. "V judu je tempo res visok. Počitka praktično ni. Tudi v MMA je podobno, ne me narobe razumeti, ampak v judu je res tempo in če želiš biti v stiku z najboljšimi, to zahteva ogromno dela. Ob tem pa moraš biti res konstanten. Poškodbe so se mi vrstile ena za drugo in bilo je res zahtevno," nam je zaupal Korošec.

Judo mu je, ob izjemni podlagi za nastopanje v najkompleksnejšem borilnem športu na svetu, dal še veliko vrlin, ki mu koristijo še danes. Ko je bil mlajši, se je sicer ukvarjal z različnimi športi. "Zelo dolgo sem kombiniral smučanje in borilne športe. Preizkusil sem tudi veliko število različnih športov, saj sem bil zares hiperaktiven, ko sem bil mlajši. Ukvarjal sem se torej z nogometom, smučanjem, hodil sem tudi v glasbeno šolo, kjer sem igral kitaro. Judo mi je bil všeč predvsem zaradi discipline. Tam smo delali vse, kar smo počeli pri drugih športih, ob tem pa si se naučil še kontrole telesa, pravilnega padanja, gimnastike. To mi je bilo res všeč. Ko sem odraščal, sem videl, da mi je to prišlo zelo prav na vseh ostalih področjih. Judo je pokazal, da pomaga povsod. Ne samo na športni poti, ampak tudi v zasebnem življenju, v šoli ali kjerkoli drugje. Ko si navajen težkih situacij iz borilnega športa, vse ostale situacije v življenju precej lažje rešiš," je povedal dvakratni zmagovalec turnirjev VFN Vikings.

Boženk je zdaj povsem osredotočen na svojo kariero v mešanih borilnih veščinah: "Želim, da več ljudi MMA razume kot šport, ne kot navadno pretepanje. Češ, da sta to v kletki dva agresivna človeka, ki se stepeta. Želim, da se pokaže spoštovanje do nasprotnika, saj si ga zasluži. Tudi on se je trudil in pripravljal na to borbo. Zdaj, da bi po zmagi naredil še škandal v kletki, to veliko pove o osebi, koliko je sposobna nadzirati čustva in samega sebe."

V POPkastu je bilo govora tudi o njegovih ciljih za prihodnost, kako je trenirati z novo trenersko ekipo in kakšno je poznavanje mešanih borilnih veščin pri nas. Vabljeni k ogledu.