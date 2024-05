Želva o Challetu Salletu: Malo bi moral spremeniti pesem, na koncu pa mi je naredil novo

Slovenski borec Bojan Kosednar - Želva in glasbenik Challe Salle sta prvič sodelovala že pred več kot desetletjem, ko je nastala pesem Želva. A ker sta se oba v tem času spremenila, je bil čas za nadgradnjo in nastala je pesem Želva 2, ki jo je javnost prvič lahko slišala tik pred zadnjo borbo slovenskega borca v ljubljanskih Stožicah.

OGLAS

"Jaz sem potreboval nekaj, da zaživi moja kariera, in svoje pesmi še noben slovenski borec ni imel, takrat smo vsi poslušali tuje pesmi, večinoma ameriški rap, tako da je bilo to nekaj novega," je idejo o začetku sodelovanja s Challetom Salletom opisal eden izmed pionirjev slovenskih mešanih borilnih veščin Bojan Kosednar - Želva.

Bojan Kosednar - Želva FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ljubljančan tudi pri svojih štiridesetih še naprej aktivno tekmuje, in ker se je marca v Sloveniji prvič ustavila hrvaška organizacija FNC in napolnila dvorano Stožice, je bil čas za nekaj novega.

Prihod Želve v kletko ob spremstvu Challeta Salleta si lahko tako kot celoten dogodek FNC 15 v živo ogledate na VOYO!

Želva si je zaželel, da bi se prvotna pesem nekoliko spremenila, dodelala in da bi bil Challe Salle, ki je v zadnjem desetletju postal eden izmed največjih zvezdnikov na slovenski glasbeni sceni, del spektakla, ki je, kot se je na koncu izkazalo, navdušil polne Stožice.

"Malo bomo spremenili pesem, malo bo drugačen refren, mi je govoril, na koncu pa rekel, Želva, nov komad sem naredil," je zgodbo o spontanem nastanku nove pesmi opisal Želva. "On je mene poklical in rekel, da bo v Stožicah velik spektakel in jaz sem bil takoj za to, da sodelujem. Ampak sem imel pomisleke, ker je prvi komad star 13 let, bil je narejen, ko sva bila na začetku najinih karier. Veliko se je spremenilo od takrat, povsem drugačna človeka sva, zato sem si rekel, da moramo narediti eno top zadevo, še posebej za takšen spektakel," pa je svoj pogled na 'rojstvo' nove pesmi opisal Challe Salle, ki je tudi razkril, da je imel za FNC pripravljene le polovico končne pesmi, saj je dolžino prilagodil Želvinemu prihodu v kletko.

Bojan Kosednar - Želva in Challe Salle na FNC 15 v Stožicah FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Challe Salle je Želvo ob ritmu nove pesmi pospremil ne samo do kletke, temveč tudi do zmage, ki jo je Ljubljančan nato tudi na svojevrsten način proslavil z navijači. Posnetek njunega prihoda v dvorano pa je nato Vrhničan tudi uporabil v videospotu za pesem, ki je luč svet ugledala pred dobrima dvema tednoma. Preostanek videospota, ki trenutno na Youtubu presega rekorde, sta glasbenik in športnik posnela v bližini Stožic, ne manjkajo pa niti kadri borbe Želve v Stožicah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Meni je pomembno tudi, da ima pesem pozitivno sporočilo, povezano s športom in tem, da moraš vztrajati. Želvino življenje je bila borba in ne glede na vse se je ves čas boril in pri tem mu je najbolj pomagal šport, zato hočem s tem komadom tudi mlade spodbuditi h gibanju in k temu, da aktivno preživljajo prosti čas," je še razložil Challe Salle, ki se počasi vrača k zvrsti glasbe, s katero je začel svojo glasbeno pot.

Challe Salle FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

33-letni glasbenik je razkril tudi nekaj anekdot, povezanih z nastankom pesmi, in opisal, kako je bilo snemati del videospota pred polnimi Stožicami, ki njegovega nastopa niso pričakovale. A to niti ni bil najbolj nenavaden kraj, na katerem je snemal videospot, saj je za pesem Nisi sam obiskal tudi kraj, ki ga Želva še kako dobro pozna. Več o tem, o FNC-ju, pod okriljem katerega se ta konec tedna znova bori regionalni zvezdnik Miran Fabjan, o prihodnosti športne kariere Želve in glasbene Challeta Salleta pa v novi epizodi Popkasta.