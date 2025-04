Želva: Kar se tiče spiska borb, bo to najboljši dogodek v regiji

"14 dni pred samo borbo on sparira MMA, kar je zelo neodgovorno. Ne bom govoril o kakršnem koli obsojanju, ampak treba je biti bolj odgovoren. Jaz ga že cel mesec gledam na objavah na družbenih omrežjih. Nosi ščitnike za piščali, kar pomeni, da sparira MMA, trenira kikboks. Poškodba je nastala v elementu rokoborbe, 14 dni pred borbo v boksu z golimi pestmi. To je zelo neodgovorno," je v novem POPkastu povedal Kosednar, ki se bo zdaj pred domačimi gledalci udaril s Portugalcem Rafelom Hudsonom .

Bojan Kosednar je le dva tedna pred nastopom na FNC 22 ostal brez tekmeca. Brazilec Alexandre Ribeiro je namreč staknil poškodbo ramena in najmočnejšo organizacijo v regiji je čakala težka naloga, da Želvi v kratkem času najde novega nasprotnika. Kar je Kosednarja najbolj razjezilo, je to, da se je Ribeiro poškodoval na treningu mešanih borilnih veščin, medtem ko se je pripravljal na borbo za boks z golimi pestmi.

Eden izmed pionirjev mešanih borilnih veščin pri nas bo v Stožicah nastopil drugo leto zapored. Lani je dogodek FNC 15 privabil osem tisoč gledalcev, letošnji obisk bo še večji, hkrati pa spisek borb obljublja spektakel, kot ga pri nas še nismo videli. "V Sloveniji je to največji dogodek, o tem sploh ni dvoma. In težko ga bomo presegli, predvsem zaradi spiska borb. Sej bomo še napolnili Stožice, verjamem, da jih bomo, še na vseh naslednjih FNC-jih, ampak zagotovo je to največji dogodek v zgodovini Slovenije (kar se tiče MMA)," je prepričan Želva.

Beseda v POPkastu je sicer tekla tudi o Kosednarjevih načrtih pred koncem kariere, nastopu Jakoba Nedoha in Anteja Delije v FNC ter spopadu Mirana Fabjana s poljskim orjakom Michalom Kito. Vabljeni k ogledu.