Želva: Ne poznam psihično močnejšega borca od Fabjana

Ljubljana, 05. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih
POPkast z Bojanom Kosednarjem - Želvo

V novem POPkastu smo se dotaknili borilnega spektakla FNC 27 v Münchnu, ki ga boste lahko v soboto ob 18.30 v živo spremljali tudi na VOYO. Gost je bil strokovni komentator Bojan Kosednar – Želva, ki verjame, da bo Miran Fabjan tudi na Bavarskem navdušil in vknjižil zmago proti Aleksandru Iliću.

Ta konec tedna bo najmočnejša regijska organizacija za borbe v mešanih borilnih veščinah FNC prvič gostovala v Nemčiji. In tudi v Münchnu ne bo šlo brez slovenskega prizvoka. Ena izmed borb, ki bo pod največjim drobnogledom, bo namreč povratni spopad med Miranom Fabjanom in Aleksandrom Ilićem. "Mislim, da ne samo za Slovence, ampak za vse ljubitelje organizacije FNC, je to glavna borba večera. Borba je sicer tretja 'od zadaj', sledita namreč le še dve borbi za naslov prvaka. Že če pogledamo kanale FNC, naj bo to Instagram ali YouTube, so izmed vseh intervjujev ali vrhuncev borb, najbolj gledani tisti, ki napovedujejo borbo Fabjana in Ilića," je v novem POPkastu povedal slovenski borec in strokovni komentator Bojan Kosednar – Želva.

Prvi dvoboj je konec leta 2024 prepričljivo dobil Fabjan. Kosednar meni, da ga tokrat verjetno čaka težje delo: "Jaz na to gledam, kot da prve borbe ni bilo. Res verjamem, da je imel Ilić resne zdravstvene težave. Imel je težave s srcem in v tisti borbi je bil zares bleda senca samega sebe. Zato se veselim te borbe, saj je v prvi borbi šel Fabjan čez njega praktično kot tank. Tokrat si želim trde, prave borbe. Želim si, da Ilić prisili Fabjana, da mora vsaj pravo strategijo sestaviti. Želim si izenačene borbe, a verjamem v zmago našega borca. Verjamem, da bo slovenski Rocky to oddelal, da mu bodo po borbi dvignili roko in da bo navdušil."

"Ne glede na to, da bo Ilić za to borbo bistveno bolje pripravljen, pa ima slovenski borec kar precej orožij, ki jih lahko v sami borbi unovči. In to ne samo z vidika borilnih veščin. Tega ne govorim prijateljsko ali zato, ker je Miran moj slovenski soborec. Ampak Miran je borec, ki ima, izmed vseh, ki sem jih spoznal, najmočnejšo psiho. To je tako močno orožje. In on tega ni izgubil, ampak vse skupaj le še raste v njem," pravi Želva in dodaja:

"Fabjan ima nekaj, kar sam nimam in mu to zelo zavidam. Sposoben se je boriti v utrujenem stanju. Tudi ko je utrujen, raven njegove nevarnosti ne pade v primerjavi s tem, ko je svež. Pri meni je to drastična razlika. Ves klinč, vsa rokoborba, to bo utrudilo Ilića. In Ilić se po mojem mnenju v utrujenem stanju ne zna boriti. To znam oceniti, saj sem tudi sam tak. Sam sem tak, da v utrujenem stanju slabše zgledam. Predvsem na nogah. Ilić je enak, medtem ko Fabjan ne. Fabjan je tisti, ki ostaja nevaren."

V novem POPkastu je bilo sicer govora tudi o ostalih borbah, ki bodo na FNC 27 v središču pozornosti. Vabljeni k ogledu.

