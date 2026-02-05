Želva: Ne poznam psihično močnejšega borca od Fabjana

Ta konec tedna bo najmočnejša regijska organizacija za borbe v mešanih borilnih veščinah FNC prvič gostovala v Nemčiji. In tudi v Münchnu ne bo šlo brez slovenskega prizvoka. Ena izmed borb, ki bo pod največjim drobnogledom, bo namreč povratni spopad med Miranom Fabjanom in Aleksandrom Ilićem. "Mislim, da ne samo za Slovence, ampak za vse ljubitelje organizacije FNC, je to glavna borba večera. Borba je sicer tretja 'od zadaj', sledita namreč le še dve borbi za naslov prvaka. Že če pogledamo kanale FNC, naj bo to Instagram ali YouTube, so izmed vseh intervjujev ali vrhuncev borb, najbolj gledani tisti, ki napovedujejo borbo Fabjana in Ilića," je v novem POPkastu povedal slovenski borec in strokovni komentator Bojan Kosednar – Želva.

Prvi dvoboj je konec leta 2024 prepričljivo dobil Fabjan. Kosednar meni, da ga tokrat verjetno čaka težje delo: "Jaz na to gledam, kot da prve borbe ni bilo. Res verjamem, da je imel Ilić resne zdravstvene težave. Imel je težave s srcem in v tisti borbi je bil zares bleda senca samega sebe. Zato se veselim te borbe, saj je v prvi borbi šel Fabjan čez njega praktično kot tank. Tokrat si želim trde, prave borbe. Želim si, da Ilić prisili Fabjana, da mora vsaj pravo strategijo sestaviti. Želim si izenačene borbe, a verjamem v zmago našega borca. Verjamem, da bo slovenski Rocky to oddelal, da mu bodo po borbi dvignili roko in da bo navdušil."