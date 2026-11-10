'Ženske kdaj rabimo, da nas tip postavi na svoje mesto'

Superfinalistka Anja Širovnik se je vrnila s Tenerifa, kjer se je zaključilo snemanje prve sezone regionalnega šova Otok ljubezni Adria. Čeprav na koncu ni zmagala, je prav Slovenka v šovu pisala eno najbolj odmevnih zgodb. Zmagovalka prve sezone Sanjskega moškega je v POPkastu priznala, da je bilo snemanje formata šova, kot je Otok ljubezni, veliko bolj naporno.
"V Sanjskem moškem je bilo veliko lažje, ker sem se res imela dobro od začetka do konca, ker je tudi drug princip. Tam se ni snemalo 24 ur na dan. Tukaj se je snemalo 24 ur na dan. Veliko bolj psihično naporno je bilo. Prvi trije tedni so bili kar težki. Nisem se imela tako fajn na začetku, kot sem mislila, da se bom," je priznala, a dodala, da sedaj na celotno izkušnjo gleda zelo pozitivno.
Kot 'bombshell' je Anja v Otok ljubezni Adria vstopila nekaj dni kasneje, kot prvi tekmovalci. Prvih nekaj epizod šova si je tako ogledala kot gledalka. "V resnici je čisto drugače," je priznala. "Ko prideš tja si postavljen v neke položaje, ki jih ne moraš vnaprej načrtovati in reagiraš v sekundi. Marsikdo mi je bil na televiziji zelo antipatičen, pa sem jih potem spoznala in so bile super osebe. Recimo Alja. Nisem si mislila, se bom z njo toliko razumela."
Ko je v šov vstopila, je hitro spoznala, da na šov ne gledajo vsi tako, kot ona. "Ko sem gledala po televiziji, sem se spraševala, kaj bom jaz delala noter, če so vsi zaprti. Zdi se mi, da so nekateri igrali varno igro. Najlažje je, da se na začetku zapreš, nimaš nobenih dram in pač 'furaš' to do konca." Dodala je, da sicer čas v šovu teče drugače, kot v resnici ter da je vse skupaj bolj intenzivno, "ampak vseeno je bilo malo nerealno, da se ti zapreš, ker smo se zavedali v kakšen šov gremo".
Velenjčanka je v POPkastu iskreno spregovorila tudi o najtežjih dnevih v vili, ki so nastopili, ko je Gašper prekinil zvezo z Mili, ta pa je na svoji strani imela praktično vsa dekleta in fante v vili. "Jaz vem, da bi se to (razhod Gašperja in Mili, op.a.) zgodilo tudi če mene ne bi bilo, ker je rekel Gašper, da to ni blo zarad mene. Jaz nisem vedela, da se bo to zgodilo, in ko se je, so itak vsi mislili, da je to zaradi mene. Težko je bilo." Poudarila je, da je o izstopu iz šova večkrat razmišljala ter da sta ji največjo oporo nudila prav Alja in Gašper, brez katerih si bivanja v vili sploh ni znala predstavljati.
Kako Slovenka danes komentira odmevno epizodo, v kateri jo je Mili označila za največjo kačo ter jo nato provokativno vprašala, kakšnega okusa so njene ustnice, ko poljublja Gašperja? Kako dejstvo, da je Gašperju med striptizom srce bolj bilo pri Mili kot njej? Ali sta zmagovalca Drina in Valentin po njenem mnenju resnično zaljubljena ali je šlo le za taktiko? O tem in marsičem drugem v POPkastu z Anjo Širovnik.
Na vrsto so prišla tudi vaša vprašanja, ki ste jih vnesli v aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria). Aplikacijo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.
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