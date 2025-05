ZGODBE AKROBATOV: Pogovor z ustanoviteljem Cosylaba, Markom Pleškom

Vsako prvo sredo v mesecu predstavljamo novo uspešno podjetno zgodbo oziroma slovenske inovatorje, ki spreminjajo svet na bolje. V prvem popkastu je bil gost Igor Akrapovič , v drugi epizodi pa je voditelj 24UR ZVEČER Uroš Slak gostil Iva Boscarola . Tokrat se je Slak pogovarjal s fizikom in izredno uspešnim podjetnikom Markom Pleškom , soustanoviteljem podjetja Cosylab, ki ima svoja podjetja tako v Sloveniji kot v tujini.

Uroš Slak in Mark Pleško.

ZGODBE AKROBATOV z Urošem Slakom in gostom Ivom Boscarolom

Preberi še ZGODBE AKROBATOV z Urošem Slakom in gostom Ivom Boscarolom

Skupina Cosylab je na področju fizikalnih raziskav vodilni ponudnik strojnih in programskih rešitev za kontrolo jedrskih pospeševalnikov in fuzijskih reaktorjev. Na področju medicinskih raziskav podjetje nudi sisteme za izvajanje postopkov zdravljenja rakavih obolenj, in sicer protonsko terapijo, s postopki jedrske fuzije pa razvijajo nove generacije čiste energije.