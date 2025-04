ZGODBE AKROBATOV z Urošem Slakom in gostom Ivom Boscarolom

V novem popkastu Zgodbe Akrobatov, ki ga vodi Uroš Slak, gostuje priznani podjetnik in inovator Ivo Boscarol. Boscarol deli svoje življenjske nasvete in poglede na podjetništvo, poudarjajoč pomembnost sanj, motivacije in iskanja zadovoljstva v svojem delu.

Kdo so Akrobati?

To so inovatorji, ki spreminjajo svet na bolje. So redki, včasih nerazumljeni, a neverjetno delavni in nadarjeni posamezniki z vizijo. Eden od takšnih je zagotovo sogovornik Uroša Slaka v drugi epizodi popkasta Zgodbe Akrobatov - Ivo Boscarol.

Gost Uroša Slaka je bil podjetnik in inovator Ivo Boscarol.

Posebne predstavitve gost ne potrebuje, saj je s svojim delom in inovacijami dosegel svetovno slavo. A kljub vsem dosežkom ne miruje in počiva na lovorikah. Prav nasprotno. Vse več svoje energije, znanja, idej in tudi finančnih sredstev namenja mladim inovatorjem, ki imajo dobro idejo, a potrebujejo še nekaj pomoči, da prodrejo na širši trg.

Kaj svetuje Boscarol mladim in nadobudnim?

"Sanjajte tako, da ste prepričani, da tisto, kar bi radi naredili, ne glede na ovire, dosežete." To je ponazoril z letenjem. Če je letenje droga, potem so akrobacije trda droga. Poskusite si organizirati življenje tako, da v tistem, kar počnete, tudi uživate. Kot opozarja, danes najboljši del svojega življenja preživimo v službi, v kolektivu. "Če se tam ne počutimo dobro, če tam ne vidimo motivacije, gremo s slabo voljo v službo, potem je to osnova za vse težave, ki jih imamo v življenju," pravi Boscarol. Vabljeni k ogledu celotnega pogovora!

Ivo Boscarol opozarja, da je pomembno, da v tistem, kar počnemo, tudi uživamo.

Ob koncu pogovora lahko prisluhnete še zgodbi mladega podjetnika in študenta biokemije Domna Trontlja iz podjetja Paxia.

Komu vse je namenjen popkast Zgodbe Akrobatov?

Kot pravi voditelj Slak, so to vsebine, ki so namenjene vsem, ki jih zanima podjetništvo ter to, kaj prinašata inovativnost in iskanje napredka v družbi skozi oči podjetnikov z vizijo in skrbjo za okolje, v katerem ustvarjajo. Vsako prvo sredo v mesecu objavljamo nov popkast, v katerem predstavljamo posameznike, ki so s svojo inovativnostjo ime Slovenije ponesli v svet. V prejšnjem in hkrati prvem popkastu je o svojem delu in idejah spregovoril Igor Akrapovič.