Borut Pahor: V podjetništvu uživam. To je svet, ki sem si ga ustvaril sam

Trbovlje, 07. 01. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Tokrat je voditelj 24UR Zvečer Uroš Slak za gosta povabil Boruta Pahorja.

Tokrat je bil gost podcasta Zgodbe Akrobatov Borut Pahor. Po 32 letih na najvišjih političnih funkcijah – od poslanca do predsednika države – je prvi slovenski politik, ki je po karieri stopil v podjetništvo. In kot pravi, je to storil brez obžalovanja: "Ko sem zaključil kariero, sem odhajal z zadoščenjem. Ničesar ne obžalujem. Ljubil sem to, kar sem delal, in ljudem sem služil po svojih najboljših močeh."

Njegov podjetniški svet je razvejan: od svetovanja tujim klientom, kjer izkorišča svoje poznavanje geopolitike, do govorništva, ki ga najpogosteje vodi v Peking, London ali osrednjo Azijo. "Za mojega klienta želim izpolniti pričakovanja. Klient je vse," poudarja.

'Nesorazmerno veliko sem plačan. Ampak moram biti brezhiben'

Najbolj odmevna je njegova govorniška kariera, ki jo vodi prestižna londonska agencija. V isti agenciji so tudi François Hollande, Arnold Schwarzenegger in drugi globalni profili. Pahor je edini Slovenec, ki mu je uspelo priti v ta krog. "Rekli so mi, da sem zanimiv, ker sem bil predsednik vsega. Nihče nima takšne kariere," pove brez pretvarjanja.

Njegovi nastopi so glamurozni, a zahtevni. "Nesorazmerno veliko sem plačan," prizna. "Ampak pričakujejo, da si absolutno brezhiben." Publika? Včasih 1500 milijonarjev. "Ko začutiš publiko, začneš uživati. In ko oni vidijo, da uživaš, se zgodi povezava."

FOTO: POP TV

Posebno poglavje je Kitajska, kjer največ nastopa. "Humor mora biti popolnoma odmerjen. To je bucka v kopici sena. Če ga zgrešiš, publika ne razume nič." Govori počasi, ker njegov govor v živo prevaja umetna inteligenca. Pri slovesnih govorih pa ga prevaja profesionalna prevajalka.

Celotnemu pogovoru prisluhnite v priloženem posnetku.

Preberi še Primož Zelenšek: Podjetništvo je kot vožnja z vlakcem smrti

'Obžalujem samo stvari, ki jih nisem naredil'

Čeprav je v politiki naredil marsikaj, kar je sprožilo odzive, sam pravi, da ne obžaluje napak. "Obžalujem stvari, ki jih nisem naredil, ker mi je zmanjkalo poguma," pove mladim, s katerimi pogosto dela. "To je razlika. Napake so del poti. Pomanjkanje hrabrosti pa te spremlja."

FOTO: POP TV

Mlada akrobatka: Marjeta Hribar, KUOLMi

Nakit KUOLMi ročno izdeluje mednarodno znana lokalna umetnica Marjeta Hribar. Vsak kos ročno izbere, izreže in oblikuje. Premogov nakit KUOLMi je izdelan iz nerjavečega jekla, bakra, srebra in črnega premoga. Vsak izdelek je edinstven.

FOTO: POP TV

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več zgodb Akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu Akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si

Zgodbe akrobatov Borut Pahor Popkast Podjetništvo Podcast
