Borut Pahor: V podjetništvu uživam. To je svet, ki sem si ga ustvaril sam

Njegov podjetniški svet je razvejan: od svetovanja tujim klientom, kjer izkorišča svoje poznavanje geopolitike, do govorništva, ki ga najpogosteje vodi v Peking, London ali osrednjo Azijo. "Za mojega klienta želim izpolniti pričakovanja. Klient je vse," poudarja.

'Nesorazmerno veliko sem plačan. Ampak moram biti brezhiben'

Najbolj odmevna je njegova govorniška kariera, ki jo vodi prestižna londonska agencija. V isti agenciji so tudi François Hollande, Arnold Schwarzenegger in drugi globalni profili. Pahor je edini Slovenec, ki mu je uspelo priti v ta krog. "Rekli so mi, da sem zanimiv, ker sem bil predsednik vsega. Nihče nima takšne kariere," pove brez pretvarjanja. Njegovi nastopi so glamurozni, a zahtevni. "Nesorazmerno veliko sem plačan," prizna. "Ampak pričakujejo, da si absolutno brezhiben." Publika? Včasih 1500 milijonarjev. "Ko začutiš publiko, začneš uživati. In ko oni vidijo, da uživaš, se zgodi povezava."

Tokrat je voditelj 24UR Zvečer Uroš Slak za gosta povabil Boruta Pahorja. FOTO: POP TV

Posebno poglavje je Kitajska, kjer največ nastopa. "Humor mora biti popolnoma odmerjen. To je bucka v kopici sena. Če ga zgrešiš, publika ne razume nič." Govori počasi, ker njegov govor v živo prevaja umetna inteligenca. Pri slovesnih govorih pa ga prevaja profesionalna prevajalka. Celotnemu pogovoru prisluhnite v priloženem posnetku.

'Obžalujem samo stvari, ki jih nisem naredil'

Čeprav je v politiki naredil marsikaj, kar je sprožilo odzive, sam pravi, da ne obžaluje napak. "Obžalujem stvari, ki jih nisem naredil, ker mi je zmanjkalo poguma," pove mladim, s katerimi pogosto dela. "To je razlika. Napake so del poti. Pomanjkanje hrabrosti pa te spremlja."

Pahor pravi, da obžaluje samo tisto, česar zaradi premalo poguma ni storil. FOTO: POP TV

