Žiga Jelar: Dekleta bolj padajo na glasbenike kot na športnike

Žigo Jelarja večina pozna kot smučarskega skakalca, a mladenič vedno večji pečat pušča tudi na glasbenem področju. Čez nekaj dni bo izdal svoj prvi album, na katerem je zbral 10 pesmi, čisto vse pa je napisal sam. Kako mu poleg kariere smučarskega skakalca uspe ustvarjati tudi v glasbenem svetu, zakaj v enem od videospotov nastopa deček s posebnimi potrebami, kako lahko kot športnik živi brez pravil in ali dobi več pozornosti športnik ali glasbenik, je razkril v novi epizodi POPkast.

Smučarski skakalec Žiga Jelar poleg uspešne športne kariere pogumno stopa tudi na glasbene odre. Izdal je že več svojih pesmi, ki jih bo zbral na svojem prvem albumu z naslovom Brez pravil. Svoj prvenec je napovedal s prav posebno pesmijo Zakaj gorijo solze, ki jo je napisal z mislijo na svojo sestro, ki je otrok s posebnimi potrebami. Če se mora odločati med skoki in poleti, izbere polete, med harmoniko in kitaro pa ima raje slednjo. Čeprav je skakalec, ima raje poletje, bolj kot v hribih pa uživa na morju.

icon-expand Žiga Jelar je bil gost nove epizode POPkasta. FOTO: 24ur.com

'S pesmijo želim pokazati drugačen pogled na ljudi s posebnimi potrebami' Pesem Zakaj gorijo solze, s katero napoveduje svoj prvi album, je napisal z mislijo na svojo sestro. "Vse njihove zgodbe in srčnost so me prevzeli. To si želim dati v svet, da tudi moji vrstniki spoznajo nek drugačen pogled na ljudi s posebnimi potrebami," je o pesmi zelo čustveno spregovoril Žiga. "Za pesem sem posnel videospot, v katerega sem vključil tudi te otroke. Glavno vlogo je odigral fant z Downovim sindromom Tristan. Zelo fino je bilo delati z njim. Je pa potreben drugačen pristop za delo z njimi," je o videospotu, ki ga je snemal dva dni, dodal glasbenik.

icon-expand Žiga Jelar poleg uspešne športne kariere pogumno stopa tudi na glasbeno pot. FOTO: 24ur.com

Naslov Brez pravil prikazuje dvojnost: Če si športnik, si lahko tudi glasbenik Njegov čisto prvi album nosi naslov Brez pravil. Kako lahko kot smučarski skakalec in v vrhunskem športu živi brez pravil? "Prikazuje dvojnost. Vsi mislijo, da če si športnik, ne moreš biti glasbenik in obratno. S tem sem želel to presekati. Mogoče sem s tem tudi sam iskal izhod iz predsodkov in omejitev. Šel sem ven iz okvirjev," je priznal mladenič, ki se je s tem predstavil tudi v nekoliko drugačni luči.

icon-expand Žiga Jelar bo v četrtek, 16. 2., izdal svoj prvi album. FOTO: Arhiv izvajalca