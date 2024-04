Življenje brez noge: pogovor s 25-letnim Tomijem Jakšo, ki ima podkolensko protezo

V naš Popkast smo tokrat povabili mladeniča, ki je pri 18. letih zbolel za kostnim rakom. Na nogometni tekmi si je poškodoval gleženj, zdravniki sprva niso ugotovili vzroka za poškodbo, a ker so bili Tomi in njegova družina trmasti, ker so vztrajali, so naredili dodatno diagnostiko in prišli do šokantne diagnoze: osteogeni sarkom. "Ko sem izvedel, da imam raka, se mi je sesul svet, brezskrbnost se je v hipu prevesila v brezup," se spominja. Zdravil se je na Pediatrični kliniki, tam se je odločil, da se ne bo predal. Po mesecu kemoterapij so mu kirurgi povedali, da ima dve možnosti: rekonstrukcijo noge ali amputacijo. Odločil se je za slednjo.