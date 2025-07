Zmagal bo Pogačar, drugi bo Vingegaard. Tretji? Primož ni daleč ...

Kolesarska elita na Dirki po Franciji počiva, vodilni predstavniki ekip pa so že pred startom v Lillu zavihali rokave in začeli pripravljati vse potrebno za del sezone po Touru, za prihodnjo sezono. Med bolj aktivnimi je direktorja. Pri Bahrain Victoriousu je to vse od ustanovitve ekipe Milan Eržen , Novomeščan, ki je ob dnevu premora zadovoljen, da imajo v ekipi eno od majic, in sicer pikčasto, ki jo nosi novinec Lenny Martinez .

Na letošnji francoski pentlji je že od samega začetka v zraku vprašanje, kaj bodo najmogočnejše ekipe, sploh dovoljevale tistim, ki imajo za polovico manjši proračun. Na drugi strani pa v skromnejših ekipah ne obupavajo, ampak vedno znova iščejo način, kako jih presenetiti, kako taktiko največjih izkoristiti sebi v prid. "Če je nekdo sposoben zagotoviti denar za sestavo mogočne ekipe je to zgolj spodbudno. Bolj, kot to da ima nekdo toliko denarja, skrbi dejstvo, da pokupijo najboljše kolesarje, takšne, ki bi lahko v neki drugi ekipi imeli vlogo kapetana, opravljajo pa vlogo pomočnika. Ko imaš ti 2 – 3 pomočnike za ravnino in 2 – 3 pomočnike za na klanec, ki so bistveno dražji, kot so tvoji 'leaderji', potem je izjemno težko tekmovati. To so dejstva in tako je v vseh športih," se je super ekip, med katere ta hip zagotovo sodijo Združeni arabski Emirati, Red Bull Bora Hansgrohe in Visma Lease a Bike, dotaknil Eržen in potegnil vzporednico z nogometom in dogajanjem v najbogatejših klubih na svetu: "Če se ne motim je nekoč predsednik Real Madrida Florentino Perez na vprašanje novinarjev, zakaj ima tako dobre nogometaše na klopi odgovoril z besedami da je bolje, da sedijo na njegovi klopi, kot pa igrajo proti njegovemu klubu."