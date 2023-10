Znova na odru: Videli boste, kdo je Salome in koliko je sposobna

Salome je zadnje mesece polno zasedena. Pripravlja namreč avtorski projekt, kabaret z naslovom Iznenada v Salome. Gledalcem, ki vstopnice že pred prvo predstavo vneto kupujejo, obljublja, da bo zagotovila veliko smeha in zabave, manjkale pa ne bodo niti solze. V kabaretu s prebrisanim naslovom bo namreč predstavila svojo življenjsko zgodbo.

Salome se vrača na odrske deske Salome samo še nekaj dni loči od trenutka, ko se bo z avtorskim projektom Iznenada v Salome vrnila na odrske deske. V kabaretu z imenom, ki namiguje na njeno transformacijo iz Nenada v Salome, bo predstavila svojo življenjsko zgodbo. "Vedno sem si govorila, da ne znam pisati, nato pa sem si rekla: Daj Salome, usedi se in začni pisati zgodbice, bomo že nekako sestavili skupaj," se je odločitve, da bo odložila kuhinjske pripomočke in se vrnila k svoji prvi ljubezni: nastopanju, spominjala Salome. V predstavi bo Salome predstavila tudi avtorsko skladbo, ki je nastala v sodelovanju z Jožetom Šalejem in njenim dobrim prijateljem Tomažem Miheličem. "Videli boste, kdo je Salome," je še namignila umetnica in dodala, da bo zagotovila veliko smeha in zabave, manjkale pa ne bodo niti solze.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Iz Nenada v Salome Že v knjigi Novo rojstvo je Salome slovenski javnosti ponudila vpogled v življenje osebe, ki se je odločila za spremembo spola. "Cela Slovenija je imela priložnost, da je spremljala mojo spremembo v življenju. V medijih sem že več kot 35 let. Spoznali so me lahko kot Nenada, kot kraljico preobleke. Govorila sem, da nikoli ne bom spremenila spola, a ko je medicina napredovala in sem govorila s transspolnimi dekleti, ki so mi dejala, da je tudi po spremembi mogoče doživeti orgazem, sem slepo verjela in šla v to," je povedala Salome in dodala, da odločitve nikoli ni obžalovala.