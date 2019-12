Postanite gospodar svoje denarnice, ne njen suženj

· Kateri so moji finančni cilji? Ali so (še) ustrezni?

· Kakšni so moji prihodki in odhodki?

Najpomembnejše je, da si postavite dosegljive cilje, da ne hitite in se ne trudite preveč. Manj besed in več dejanj bo prineslo boljše rezultate, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so pripravili nekaj kratkih nasvetov za uresničevanje finančnih ciljev v prihajajočem letu, in dodajajo, da uživajte v uresničevanju cilja, saj je pot do cilja tista, ki prinaša pravo zadovoljstvo.

Načrt izdatkov za prihodnje leto naj bo čim bolj natančen, s konkretnimi zneski. Določite fiksne stroške, kot so najemnina, elektrika, voda in drugi stroški za stanovanje ali hišo, registracija avtomobila, plačilo kredita ipd., ter spremenljive stroške, kot so obleka, počitnice, ogrevanje, hrana, zabava ipd. Boljši načrt boste naredili letos, lažje vam bo prihodnje leto, svetujejo. Porabo spremljajte sproti in znesek, namenjen varčevanju, položite na ločen račun takoj, ko dobite plačo ali pokojnino, in ne na koncu, saj v tem primeru morda ne bo nič ostalo.

2. Preverite svoje dolgove

Naredite seznam vseh dolgov, ki jih imate, in tukaj ne gre le za kredit pri banki. Dolg je tudi izkoriščen redni ali izredni limit, izkoriščen limit na posojilni kartici, denar, ki ste si ga izposodili od družine ali prijateljev. Če odplačujete dolgoročni kredit s spremenljivo obrestno mero, premislite, ali bi bilo smiselno preiti na trenutno še razmeroma nizke in manj tvegane fiksne obrestne mere (upoštevajte stroške poplačila starega kredita in najema novega). Poskrbite za redno odplačevanje kredita in naredite načrt, kako boste čim prej odplačali preostale dolgove. Ko vam to uspe, nastopi čas za varčevanje.

3. Določite zgornjo mejo za praznično zapravljanje

December je finančno eden najbolj napornih mesecev. In kakšen je izkupiček vsega trošenja? Od preveč pojedene hrane januarja preštevamo odvečne kilograme, doma pa imamo polno nepotrebnih daril in darilc (tudi drugim se doma valjajo dišeče sveče, nogavice in druga drobnarija, ki smo jim jo morda podarili mi!). Bi se letos tega lotili drugače? Določite si znesek, ki ga lahko namenite za kosila, večerje ter darila, in ga ne prekoračite.

Oblikujte si praznični proračun:

– Omejite si znesek za nakupe daril, kosil, večerij, okrasitev ...

– Naredite seznam bližnjih in daril, ki jih želite kupiti ali izdelati.

– Zapišite stroške za celoten seznam.

– Če seštevek zneskov preseže vaš proračun, ga poskušajte zmanjšati (kakšno darilo manj, drugo cenejše darilo, primerjava cen in izbira najugodnejšega ponudnika, nakup na spletu, darila izdelajte sami).

– Med nakupovanjem beležite izdatke in preverjajte, ali so skladni z načrtom.

– Izogibajte se prenagljenim nakupom.

– Na koncu seštejte vse izdatke.