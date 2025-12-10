Svetli način
Slovenija

Delitev dobička: 'Zaposleni bodo vedeli, zakaj čez leto delajo dobro stvar'

Ljubljana, 10. 12. 2025 06.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Po dolgotrajnih prizadevanjih je vlada sprejela zakon, ki podjetjem omogoča delitev do 10 odstotkov dobička z zaposlenimi. Sprememba, ki jo je podjetnik Igor Akrapovič predlagal pred več kot desetletjem, prinaša novo dobo motivacije v slovenskem gospodarstvu, sta prepričana minister za gospodarstvo Matjaž Han in Akrapovič.

Slovensko gospodarstvo je na pomembni prelomnici, saj je vlada po več kot desetletju prizadevanj končno sprejela zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. Ta predpis omogoča, da podjetja do 10 odstotkov svojega dobička razdelijo med zaposlene, kar je ključni korak k večji motivaciji in pravičnejšemu nagrajevanju. Ministru za gospodarstvo, turizem in šport, Matjažu Hanu, in podjetniku Igorju Akrapoviču so se pri udejanjanju te pobude posvetili v oddaji 24UR ZVEČER.

Igor Akrapovič, eden ključnih zagovornikov delitve dobička, je svojo idejo o razdelitvi dobička med delavce predlagal že pred enajstimi leti. Kot je pojasnil, je to povsem logično: Ljudje, delavci prispevajo k uspešnosti podjetja in bi bilo zato prav, da so tudi ustrezno nagrajeni." Poudaril je, da je bil sprva zanj velik anahronizem", da so se za to borili delodajalci, ne pa drugi. Čeprav prvotna želja po 20 % ni bila dosežena in so se ustavili pri 10 %, je to vseeno velik uspeh in dobra podlaga za morebitne prihodnje spremembe.

Ena od pomembnih varovalk v zakonu določa, da mora biti povprečna rast plač v podjetju višja od povprečne rasti v zasebnem sektorju. Akrapovič poudarja, da za njegovo podjetje to ne predstavlja težave, saj že zdaj presegajo ta merila in jih nameravajo presegati tudi v prihodnosti. Meni, da je ta pogoj ključnega pomena s strani države. 

Minister Han je pojasnil, da je sprejetju zakona botrovalo več kot dve leti pogovorov in usklajevanj z delodajalci ter delojemalci. Izrazil je veliko hvaležnost vsem, ki so pripomogli k sprejemanju, in poudaril, da je kapital mrtev, če nimaš na neki način znanja, če nimaš dobrih zaposlenih." "Zaposleni bodo vedeli, zakaj čez celo leto delajo dobro stvar. Da bodo lahko na koncu leta delili dobiček. Na koncu se temu odpovedo lastniki, da bodo lahko delili s svojimi zaposlenimi," je poudaril.  

Nedaven obisk v podjetju Dewesoft je dodatno pokazal primere dobre prakse nagrajevanja zaposlenih. Han je poudaril, da je zakon "živa stvar" in da bo na podlagi implementacije in rezultatov možno v prihodnosti prilagoditi delež delitve dobička. 

Za podjetja, kot je Akrapovičevo, ta zakon prinaša predvsem globljo povezanost znotraj kolektiva in skupni cilj. "Mi že tako delujemo kot res ena dovolj homogena enota," je dejal Akrapovič, dodajajoč, da bodo s tem zakonom dobili še močnejši skupni motiv, saj bodo vsi delavci jasno videli in razumeli povezavo med celoletnim poslovanjem in letnim izplačilom. To je ključno za motivacijo ljudi, saj se, kot poudarja, redna plača in nagrada med seboj bistveno razlikujeta. Han je dodal, da je sistem zasnovan tudi za zadržanje ključnega kadra, zlasti inženirskega, saj bo izplačilo razdeljeno na dva dela, kar spodbuja celoletno prisotnost v podjetju.

Oba sogovornika, Han in Akrapovič, sta prepričana, da je sprejetje tega zakona edina logična poteza. Pričakuje se, da bodo zadovoljni vsi: zaposleni z več denarja za potrošnjo, podjetja bodo postala bolj konkurenčna in privlačna za kader, država pa bo pridobila več v proračun, meni Han. 

Vlada mimo ESS potrdila predlog za več dobička delavcem, pravijo sindikati in delodajalci

