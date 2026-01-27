Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Logar in Kovačeva razgreto o 'hamburgerjih'

Ljubljana , 27. 01. 2026 21.46 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Logar in Kovačeva

Nika Kovač obtožuje Anžeta Logarja zavajanja in kršitve zakonodaje glede preoblikovanja Facebook profila o burgerjih v politični profil stranke Demokrati. Logar še vedno zanika kakršnokoli vpletenost, Kovačeva pa vztraja o dokazih v obliki posnetkov zaslona, ki naj bi dokazovali, da se je eden izmed dveh profilov Lars & Sven preimenoval v Demokrate.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Logarja in Kovačeve
    13:15
    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Logarja in Kovačeve
  • Iz 24UR ZVEČER: Hamburgerji ali Demokrati?
    02:13
    Iz 24UR ZVEČER: Hamburgerji ali Demokrati?

 

Incident, povezan z domnevno preusmeritvijo Facebook profila Lars&Sven Food Truck Burger v profil politične stranke Demokrati, še vedno razburja. Vprašanje je sprožilo vročo polemiko med Anžetom Logarjem, predstavnikom stranke Demokrati, in Niko Kovač. Voditelj Žiga Bonča je Logarja meddrugim vprašal: "Gospod Logar, so vas, sodeč po videnem, torej ujeli s prsti v marmeladi?"

Logar je na obtožbe odgovoril z zavračanjem in poudaril, da so Demokrati v preteklih mesecih beležili organsko rast števila sledilcev na družbenih omrežjih, ne da bi se zatekali k spornim praksam. Poudaril je, da ne podpirajo takšnih metod pridobivanja glasov in da bi osebno zavrnil vsako pobudo za podobno ravnanje.Logar je pojasnil, da osebno ne ve za obstoj sporne preobrazbe Facebook profila in da so njegov lastni profil, poleg uradnega profila Demokrati, edini kanali, s katerimi se ukvarja.

Preberi še Logar: Jaz s hamburgerji res nimam nič

Kovačeva je Logarjev odgovor označila za simptomatičnega za slovensko politiko. Poudarila je, da je bil poslanec seznanjeni z dejstvi, ki dokazujejo preoblikovanje profila Lars&Sven Food Truck Burger v dodaten profil Demokrati. Njegove trditve je označila za lažne in zavajajoče, saj so po njenem mnenju dokazi jasno vidni, profil pa so v petek, po predložitvi dokazov, izbrisali, trdi. 

Ta praksa je po mnenju Kovačeve predvsem nemoralna. Izrazila je nezadovoljstvo s situacijo, ko ljudje, ki so všečkali profil zaradi vsebine, povezane s hamburgerji, nenadoma prejmejo vsebino, ki promovira politično stranko Demokrati. Dejala je: "Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil o hamburgerjih in naslednji dan dobili servirano stranko demokrati." Poudarila je, da bi takšna situacija pri vseh izzvala občutek prevare.

Kovačeva je izpostavila še finančno ozadje podjetja, ki je upravljalo preusmerjeno stran. Trdi, da je podjetje neposredno povezano s članom izvršnega odbora Logarjeve stranke. Ta stran je bila profitna, imela je številne sledilce, kar so kasneje sami "Demokrati" tudi priznali na njihovem profilu, trdi Kovačeva. Logarja je obtožila, da so s to prakso kršili zakonodajo o financiranju političnih strank. 

Logar je na vprašanje, ali priznava, da je bilo v tem primeru karkoli narobe ali ne, vztrajal pri zanikanju. Obenem je izrazil zadovoljstvo, da je "Inštitut 8. marec" zadevo predložil Računskemu sodišču, saj verjame v institucije pravne države. To dejanje vidi kot premik iz politične demagogije v pravni okvir. 

Medtem ko je Logar poudarjal zaupanje v institucije, ga je Kovačeva  prekinila z vprašanjem: "Logar, kako imate faco lagati ljudem? A priznate, da sta dva profila Food Truck in Lars &Sven?"

Anže Logar se je ponovno zagovarjal, trdeč, da o obstoju sporne strani, ki se je preoblikovala v politično stran Demokrati,  ni vedel ničesar. Logar je ponovil, da se osredotoča izključno na svoj uradni profil in profil stranke Demokrati, saj ocenjuje, da sta ta dva dovolj močna orodja za sporočanje programa in stališč stranke.

Kaj sta še povedala, preverite v zgornjem pogovoru. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Anže Logar Demokrati Facebook profil Larsen Sven Food Truck financiranje strank Računsko sodišče Afera Burger Nika Kovač Facebook profili
  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
EU in Indija sklenili prostotrgovinski sporazum
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469