Logar in Kovačeva razgreto o 'hamburgerjih'

Logar je na obtožbe odgovoril z zavračanjem in poudaril, da so Demokrati v preteklih mesecih beležili organsko rast števila sledilcev na družbenih omrežjih, ne da bi se zatekali k spornim praksam. Poudaril je, da ne podpirajo takšnih metod pridobivanja glasov in da bi osebno zavrnil vsako pobudo za podobno ravnanje.Logar je pojasnil, da osebno ne ve za obstoj sporne preobrazbe Facebook profila in da so njegov lastni profil, poleg uradnega profila Demokrati, edini kanali, s katerimi se ukvarja.

Incident, povezan z domnevno preusmeritvijo Facebook profila Lars&Sven Food Truck Burger v profil politične stranke Demokrati, še vedno razburja. Vprašanje je sprožilo vročo polemiko med Anžetom Logarjem , predstavnikom stranke Demokrati, in Niko Kovač. Voditelj Žiga Bonča je Logarja meddrugim vprašal: "Gospod Logar, so vas, sodeč po videnem, torej ujeli s prsti v marmeladi?"

Kovačeva je Logarjev odgovor označila za simptomatičnega za slovensko politiko. Poudarila je, da je bil poslanec seznanjeni z dejstvi, ki dokazujejo preoblikovanje profila Lars&Sven Food Truck Burger v dodaten profil Demokrati. Njegove trditve je označila za lažne in zavajajoče, saj so po njenem mnenju dokazi jasno vidni, profil pa so v petek, po predložitvi dokazov, izbrisali, trdi.

Ta praksa je po mnenju Kovačeve predvsem nemoralna. Izrazila je nezadovoljstvo s situacijo, ko ljudje, ki so všečkali profil zaradi vsebine, povezane s hamburgerji, nenadoma prejmejo vsebino, ki promovira politično stranko Demokrati. Dejala je: "Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil o hamburgerjih in naslednji dan dobili servirano stranko demokrati." Poudarila je, da bi takšna situacija pri vseh izzvala občutek prevare.

Kovačeva je izpostavila še finančno ozadje podjetja, ki je upravljalo preusmerjeno stran. Trdi, da je podjetje neposredno povezano s članom izvršnega odbora Logarjeve stranke. Ta stran je bila profitna, imela je številne sledilce, kar so kasneje sami "Demokrati" tudi priznali na njihovem profilu, trdi Kovačeva. Logarja je obtožila, da so s to prakso kršili zakonodajo o financiranju političnih strank.

Logar je na vprašanje, ali priznava, da je bilo v tem primeru karkoli narobe ali ne, vztrajal pri zanikanju. Obenem je izrazil zadovoljstvo, da je "Inštitut 8. marec" zadevo predložil Računskemu sodišču, saj verjame v institucije pravne države. To dejanje vidi kot premik iz politične demagogije v pravni okvir.

Medtem ko je Logar poudarjal zaupanje v institucije, ga je Kovačeva prekinila z vprašanjem: "Logar, kako imate faco lagati ljudem? A priznate, da sta dva profila Food Truck in Lars &Sven?"

Anže Logar se je ponovno zagovarjal, trdeč, da o obstoju sporne strani, ki se je preoblikovala v politično stran Demokrati, ni vedel ničesar. Logar je ponovil, da se osredotoča izključno na svoj uradni profil in profil stranke Demokrati, saj ocenjuje, da sta ta dva dovolj močna orodja za sporočanje programa in stališč stranke.

