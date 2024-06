Pri desetih trava, pri trinajstih heroin

Prav čeden je mladenič, ki sem ga tokrat obiskala v samski sobi v Prevzgojnem domu Radeče. Šestnajst let mu je, ima lepe oči in dolge trepalnice, kar je pri fantih še toliko bolj opazno. V zavodu je manj kot tri mesece. Pričakovala sem, da je tu zaradi kakšnih vlomov, tatvin, pa me je, ko je odprl usta, kar posedlo na stol.

Še dolgo po opravljenem snemanju nisem prišla k sebi, v resnici še zdaj nisem. Kajti to, kar sem slišala, se ne bi smelo nikoli zgoditi. Da otrok pri desetih letih že kadi travo in da ta isti otrok le nekaj let zatem, pri trinajstih letih, že uživa heroin. In to celo intravenozno. To se ne bi smelo zgoditi, a se je in na žalost verjetno ne le njemu. Presunilo me je še toliko bolj, ker se še zelo živo spominjam sebe, ko sem jih dopolnila trinajst. Takrat sem dobila prvo barbiko, ki ni bila blond z modrimi očmi. Bila je rjavooka in črnolasa Španka in jaz najsrečnejša deklica na planetu. Kaj pa on? Ta mladenič, ki zdaj pred mano v samski sobi, v kateri je po svoji želji, saj potrebuje mir, sedi z uspavanim, nekoliko odsotnim pogledom in za katerega imam občutek, da je veliko, veliko starejši. Kar po vsem, kar je doživel, nedvomno tudi je. Doživel je stvari, ki si jih človek ne predstavlja, da so sploh možne, kaj šele v tako ranem življenjskem obdobju.

Šestnajstletnik je v Prevzgojnem domu Radeče le nekaj mesecev FOTO: Sara Volčič icon-expand

Zaradi varovanja njegove identitete veliko tistega, kar mi je zaupal in kar bi naredilo njegovo zgodbo še bolj žalostno, ne smem razkriti. Poleg tega pa se zavedam, da oseba pri šestnajstih niti ne ve, kaj mu lahko škodi, kaj ne, zato bom ravnala, kot če bi bil v igri moj otrok in posredovala le tiste informacije, ki so pomembne za zgodbo. Star je bil devet let, ko mu je umrl oče in tedaj se je po njegovih besedah začelo. "Ne morem reči, da ga nisem imel rad, ampak nasilen je bil preveč, preveč alkohola je bilo. Pa tudi moja mama je bila nekaj časa odvisnica od helexov, pa od alkohola, tako da skoraj vsi v naši družini so v tem," je opisal. Pri desetih je pristal v kriznem centru na območju Ljubljane, čez čas sta tja prispela še dva fanta, starejša. In zgodilo se je, da sta ga neki dan zvabila na sprehod, ki seveda ni bil odobren od vzgojitelja, a naiven desetletnik tega ni vedel. Na varni razdalji od centra sta iz žepov vzela določene stvari. "Mislil sem, da si bosta pač zvila cigaret, pa nista kadila cigaret. Bila je trava. Sta mi ponudila – seveda, sem rekel, da bom, ane. Zdelo se mi je kul, pač onadva sta nekaj rekla, da je vau, nekaj novega in zakaj ne bi tudi jaz. Potem sem nekaj časa to dobival brezplačno," je v preprostih besedah opisal svoje prvo srečanje z drogo.

Okno v samski sobi, kjer svoj čas preživlja šestnajstletnik FOTO: Sara Volčič icon-expand

A ni ostalo pri travi. "Nekaj časa sem bil potem na poživilih, potem sem pa "prešaltal" na opiate. Tedaj sem bil že v vzgojnem zavodu, od koder sem bežal. In bežal sem ravno zaradi tega, da bi prišel do droge," je povedal. Prav zabolelo me je, ko mi je pokazal, kam vse si je injiciral heroin in opisoval, da je imel pri tem težave. Fant je precej suh, morda tudi zaradi tega, sem pomislila.

Sara Volčič FOTO: POP TV icon-expand