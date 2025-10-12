Svetli način
Prihodnji mesec začetek gradnje največje zasebne bolnišnice

Ljubljana, 12. 10. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 12 minutami

Brigita Potočnik
Tri operacijske dvorane, 49 bolniških postelj, ambulanta družinske medicine, zbozdravstvena ambulanta, lekarna, dvorana za izobraževanje pa šest hotelskih sob – projekt največje zasebne bolnišnice, ki ga je za 24UR FOKUS razkril eden najvplivnejših zasebnikov Marko Bitenc. Bolnišnico na Golniku bodo začeli graditi začetek prihodnjega meseca. Večmilijonske projekte pa načrtujejo še nekateri zasebniki s koncesijo, ki se soočajo s kritiko, da kujejo milijonske dobičke na račun javne zdravstvene blagajne.

Kirurg in eden najvplivnejših zasebnikov v zdravstvu dr. Marko Bitenc začenja prihodnji mesec na zemljišču v neposredni bližini Klinike Golnik graditi največjo zasebno bolnišnico. Bitenc, sicer lastnik Kirurgije Bitenc in Zdravstvenega zavoda Zdravje, je za rubriko 24UR FOKUS razkril podrobnosti velikega projekta, trenutno največjega v zasebnem zdravstvu.

Na 10.000 kvadratnih metrih površine bo poleg treh operacijskih dvoran, 49 bolniških postelj in drugih prostorov, namenjenih zdravljenju pacientov, tudi dvorana za 100 ljudi. Namenjena bo izobraževanju, v njej bo mogoče, napoveduje Bitenc, neposredno spremljati poseg iz operacijske dvorane. Velika pozornost v bolnišnici bo namenjena zdravi hrani, tudi o tem bodo organizirali izobraževanja.

Med bolniškimi sobami bo izstopala suita, namenjena bolnikom, ki potrebujejo varovanje ali pa tajnico, pojasnjuje Bitenc. Kot pravi, bo šlo za suito, kot jo je imel nazadnje v Kliničnem centru maršal Tito. Na strehi stavbe pa bo tudi šest hotelskih sob. Te bodo lahko najeli spremljevalci bolnikov.

Projektantska ocena vrednosti je 32 milijonov evrov, medtem ko dokončna vrednost projekta še ni znana. Bitenc je namreč v končni fazi pogajanj s potencialnimi izvajalci.

Bodo pa v njej tudi najemniki. Bitenc se je tako že dogovoril z ZD Kranj, ki bo tam izvajal dejavnost družinske medicine in splošnega zobozdravstva, Gorenjska lekarna, kranjska podružnica, pa bo odprla v bolnišnici lekarno.

Projekt, imenovan Kirurgija Bitenc, bo končan novembra 2027. Sprejemali bodo paciente s pljučnim rakom, rakom prostate, ledvic med drugim bodo opravljali ortopedske operacije in nevrokiruirškem operacije. Vse to na že obstoječo koncesijo, pravi Bitenc.

Milijonske projekte imajo tudi drugi zasebniki koncesionarji. Očitek, ki leti nanje, je, da na račun denarja, ki ga za opravljene storitve kot koncesionarji dobijo iz javne zdravstvene blaganje, kujejo velike dobičke. Bitenc na kritiko odgovarja, da bi morali biti zaradi dobičkov pohvaljeni, glede na to, da "nek drugi del izvajalske strukture z enakimi cenami dela precejšnje minuse, ki jih na koncu pokrijemo davkoplačevalci". S tem ima v mislih javne zavode, čeprav tudi nekateri od njih, ugotavlja Bitenc, poslujejo uspešno.

Primarij magister Andrej Šikovec, kirurg in lastnik Kirurškega centra Avelana, ki poleg bolnišnice načrtuje projekt oskrbovanih stanovanj, zavrača očitke, da se zasebniki ukvarjajo predvsem z manj zahtevnimi in stroškovno bolj ugodnimi posegi. Kot pravi, k njim prihajajo celo težji primeri pacientov s krčnimi žilami. "Mi ne izbiramo, vsaj v našem primeru ne. Seveda se pa da dejansko izbirati, bi rekel, češnje na torti. Tako, da eni to naredijo, večina pa po mojem mnenju ne," je prepričan Šikovec.

Letos sprejeta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti razmejuje javno in zasebno zdravstvo, med drugim prinaša tudi spremembe glede pridobivanja koncesij. Kot pojasnjuje Jasna Humar, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno dejavnost na Ministrstvu za zdravje, po novem koncesije ni mogoče pridobiti še preden je bolnišnica zgrajena. "Do sedaj je bilo to možno, z novelo zakona pa je potrebno že ob pridobitvi koncesije imeti vse pogoje, torej imeti prostore, zaposlen kader, opremo..."

Kakšni so projekti, ki jih napovedujejo zasebniki, kako se soočajo z omejitvijo dela zdravnikov iz javnega zdravstva? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BtpS
12. 10. 2025 12.12
Vse cestitke, da ima se kso sploh voljo investirat v tej drzavi. Je pa dr. Bitenc objasnil, fa bodo tudi koncesionarji notri. Kaj to pomeni, pa si naj prebere kdor ne ve in ne razume.
ODGOVORI
0 0
HuffyPuffy
12. 10. 2025 12.12
Pac jaz sem vesel, da se kaj takega postavlja tudi v Sloveniji in mnogim morda ne bo treba vec hoditi v tujino, ker se v javni gnojni jami ne morejo zdraviti… To je le pozitivno, ce bo zadeva dobro delovala bo lahko zgled kako naj jano zdravstvo poteka ne pa da je to kar je (sploh ni prave besede za to katastrofo od nasega zdravstva).
ODGOVORI
0 0
Stauffenberg
12. 10. 2025 12.08
-1
Še enka korona in bo zgradil še večji prizidek. Predvidevam, da bo direktor Počivavšek.
ODGOVORI
0 1
mackon08
12. 10. 2025 12.07
+4
Zdaj bodo pokvarjeni politiki videli kako se gradi . Aneksov bo nula.
ODGOVORI
4 0
ho?emVšolo
12. 10. 2025 12.07
Hvala nekdanjemu ministru Bešiču Loredanu in seveda Covidu.
ODGOVORI
0 0
3320.
12. 10. 2025 12.06
-3
Poudarek na zasebna, mi, raja ne bomo imeli nič od nje, bo pa sigurno nekaj našega denarja romalo tja.
ODGOVORI
1 4
mackon08
12. 10. 2025 12.08
+1
Ja kaj pa imaš od naših bolnišnic itak nič, ker ne prideš na vrsto.
ODGOVORI
2 1
