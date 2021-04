Gostinci razočarani ob novih ukrepih: prihodnjo soboto pol leta od zaprtja lokalov

Če smo se veselili, da bo v ponedeljek drugače, smo se prehitro, so se na odločitev vlade odzvali gostinci. "Gostinci so naveličani teh praznih obljub. Strokovni sodelavci NIJZ oziroma tisti, ki so za to odgovorni zadnji teden dajejo prazne obljube,"pove vodja gostilne Jurman Vinko Rušnik. To prisilno zaprtje se mora končati, pravi Blaž Cvar iz Sekcije za gostinstvo in turizem. "Naše trditve podkrepijo študije, nazadnje irska študija, ki potrjuje naše trditve, da je druženje in sploh zadrževanje na prostem brez posebnega tveganja, prav tako to velja za gostinske terase," še poudari Cvar.

17. aprila, prihodnjo soboto, bo točno pol leta, odkar smo zaprti, pravi vodja lokala Jurman. "Ljudje pričakujejo kličejo vsak dan, ali bo vrt odprt, ali se lahko vsedemo ali ne, tako da mislim, da je čas, da se to res odpre. Zaposleni so doma, so v stiskah, mislim, da tudi v psihičnih, tako da bi bil zelo vesel, da se odpre," svoja občutja pojasnjuje Rušnik.

Terase ostajajo zaprte

A terasa bo zaenkrat še samevala, tako kot tudi v središču mesta, kjer je ponavadi polno miz in stolov. Ljudje, ki vzamejo pijačo za s sabo, zdaj stojijo ali posedajo po bližnjih klopicah. "Kaj so pridobili s tem, tu na cesti pijemo," se sprašuje eden izmed mimoidočih. "Ker ni bilo nobenega rezultata s tem, zato je treba zdaj ljudi osvobodit,"pripomni drugi. "Komaj čakam, da se odpre in se vsedeš kot človek," občutja opisuje tretji. In še, če so lahko odprte trgovine, bi lahko bile tudi terase, ki so zunaj, ne razumejo ljudje."Se mi zdi da to ni dejansko točka, kjer bi se prenašalo, da je dosti več v zaprtih prostorih," pojasnjuje mimoidoči. "Absolutno sem za, zato da se preprečijo privat druženja v zaprtih prostorih," rešitev išče drugi.