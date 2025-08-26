Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode

Na primorski avtocesti je danes zaradi obnovitvenih del in zaprtja vipavske hitre ceste Rebernice prišlo do izjemno dolgih kolon, kar je sprožilo jezo avtoprevoznikov. Ti so prvotno nameravali zapreti avtocesto, vendar so namesto tega sklicali nujni sestanek. Avtoprevozniki zahtevajo takojšnje rešitve za problematiko, ki po njihovem mnenju ogroža varnost, povečuje gospodarsko škodo in povzroča nepotrebne izgube časa.

Peter Pišek je ostro kritiziral 'slabo pripravljeno rekonstrukcijo' avtocest, ki zanemarja prometno študijo in pretočnost, kar je privedlo do 30-kilometrske kolone do Fernetičev. Poudarja, da sta ključni prioriteti 'pretočnost in varnost'. Finančne izgube gredo v milijone evrov. Zelo zaskrbljeni pa so glede prometnih nesreč, kot pravi Pišek: "Življenja so najbolj pomembna."

Pišek je povedal, da bi morali danes na Razdrtem, na parkirišču reševati situacijo s predsednikom vlade Robertom Golobom, vodstvom Darsa, ministrico za promet in ministrom za notranje zadeve, ampak niso bili uslišani. Z ministrico je sicer danes komuniciral, pravi, da je povedala, da ne vidi problematike v takšnem obsegu in je za četrtek napovedala sestanek, za katerega je Pišek izvedel danes.

Izpostavlja neresnost takšnega ad hoc načrtovanja in razlaga, da ta sestanek sploh ni bil sklican zaradi obnovitvenih del, ampak je bil predviden za reševanje težav v Luki Koper. Tam tovornjaki čakajo tudi po 10 do 20 ur. Pravi, da je Darsu povedal, da imamo socialno zakonodajo in milijonske denarne izgube. "Mi smo ujetniki Darsa," nadaljuje Pišek. Ob tem se tudi sprašuje, komu se bo izstavil račun za stojnino, za katero pravi, da je minimalno 250 evrov po tovornjaku.

Pišek poudarja, da prevozniki zahtevajo takojšnjo pretočnost in povračilo škode. Razumejo zastoje, ampak si na Obrtno-podjetniški zbornici želijo samo pretočnosti, ki je trenutno ni.

Slovenija kot tranzitna država in geostrateška točka ima po Piškovih besedah ogromen vložek v gospodarstvu preko transporta in logistike, saj ta sektor prispeva 17 odstotkov bruto domačega proizvoda. Pišek izrecno zahteva takojšnje rešitve za trenutne probleme na avtocestah, pri čemer poudarja, "Čas za ukrepanje ni četrtek, temveč danes."