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Primorsko avtocesto ohromila gneča
Promet

Primorsko avtocesto ohromila gneča

Na slovenskih avtocestah letos več prometa, a manj gneče
Promet

Na slovenskih avtocestah letos več prometa, a manj gneče

Reševalni pas poveča možnost preživetja ponesrečencev do 40 odstotkov
Promet

Reševalni pas poveča možnost preživetja ponesrečencev do 40 odstotkov

Dars bo obnavljal odsek na primorski avtocesti, zastojev ne pričakujejo
Slovenija

Dars bo obnavljal odsek na primorski avtocesti, zastojev ne pričakujejo

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
Slovenija

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

O megli se bodo (v prihodnje) pogovarjala kar vozila med seboj Promet

O megli se bodo (v prihodnje) pogovarjala kar vozila med seboj

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S pravočasnimi informacijami do boljše vozniške in potovalne izkušnje Promet

S pravočasnimi informacijami do boljše vozniške in potovalne izkušnje

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Po 18 letih preplastitev odseka med Kronovim in Dobruško vasjo Promet

Po 18 letih preplastitev odseka med Kronovim in Dobruško vasjo

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Varnostna razdalja? Pri 130 kilometrih na uro je pot ustavljanja 129 metrov Promet

Varnostna razdalja? Pri 130 kilometrih na uro je pot ustavljanja 129 metrov

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Ob koncu tedna bo od Hrvaške proti Avstriji močno povečan promet Slovenija

Ob koncu tedna bo od Hrvaške proti Avstriji močno povečan promet

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'Vozniki na avtocesti so v sekundi obveščeni, če kdo vozi v napačno smer' Promet

'Vozniki na avtocesti so v sekundi obveščeni, če kdo vozi v napačno smer'

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Dars: Na zastoje lahko delno vplivamo, če smo oboroženi z uporabnimi ...

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Nove zapore na severni ljubljanski obvoznici, dela bodo trajala eno leto Slovenija

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Obsežna sanacija severne obvoznice bo trajala do konca avgusta Slovenija

Obsežna sanacija severne obvoznice bo trajala do konca avgusta

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Dosežen nov mejnik: predor Karavanke globok že dva kilometra Slovenija

Dosežen nov mejnik: predor Karavanke globok že dva kilometra

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AVP: Ob zastojih na avtocesti nujno ustvariti reševalni pas Slovenija

AVP: Ob zastojih na avtocesti nujno ustvariti reševalni pas

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Kje bo Dars obnavljal avtoceste letos poleti, kje bodo možni zastoji? Slovenija

Kje bo Dars obnavljal avtoceste letos poleti, kje bodo možni zastoji?

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Prenova malih počivališč ob avtocestah lahko steče Slovenija

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Dars napoveduje pestro delovno leto: za obnove in gradnje namenjenih 150 milijonov evrov Svet

Dars napoveduje pestro delovno leto: za obnove in gradnje namenjenih 150 ...

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VIDEO: Tudi letos več primerov vožnje v napačno smer na avtocestah Črna kronika

VIDEO: Tudi letos več primerov vožnje v napačno smer na avtocestah

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 12 min, dolžina: 4 km in 100 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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