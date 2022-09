Na slovenskih avtocestah letos več prometa, a manj gneče

Po podatkih družbe Dars je bilo prometa med letošnjo poletno turistično sezono za približno en odstotek več kot v letu 2019. Gneča pa je bila manjša kot v letu 2019, saj so se turistični tokovi precej prerazporedili čez ves teden. Največji zastoji so bili ob ponedeljkih proti slovenskemu in hrvaškemu primorju in ob petkih proti Avstriji, avgusta tudi proti Italiji. "Za nastanek zastojev je velikokrat pomembno tudi število tovornih vozil oz. njihov delež in ne samo absolutno število vozil," so izpostavili na Darsu.

Tako je ob ponedeljkih pot proti morju, denimo avtocestni odsek Brezovica–Vrhnika, prevozilo od šest do sedem odstotkov vozil manj kot ob petkih ali sobotah, vendar je bilo ob ponedeljkih za 9 do 10 odstotkov več tovornih vozil. "Zato je proti slovenskemu in hrvaškemu primorju nastajala večja gneča ob ponedeljkih kot ob petkih ali sobotah. Enako velja za petke proti Avstriji," so opazili na Darsu.

Septembra so prometne zgostitve nekoliko drugačne. Kljub koncu počitnic v Sloveniji in številnih evropskih državah je bilo prva dva konca tedna v septembru na slovenskih cestah še vedno povečano število turistov. Najbolj so na to vplivali turisti iz nekaterih delov Avstrije in Nemčije (Baden-Württemberg in Bavarska), ki so se jim počitnice končale šele sredi septembra, so utemeljili na Darsu.

Poleg tega so ocenili, da je bilo turistov, ki so se na dopust odpravili z osebnimi avtomobili, nekoliko več tudi zaradi nezanesljivih letalskih povezav.

Proti morju se bo promet zdaj sicer zmanjšal, so ocenili na Darsu. Bolj gost bo ob petkih popoldne, nekoliko manj ga bo ob sobotah ali ponedeljkih. Ponedeljki pa se bodo vrnili v ustaljene tirnice in prešli na običajno raven. Promet ob petkih in sobotah se sicer umirja postopoma in se docela umiri šele na koncu septembra in v začetku oktobra, pri čemer je veliko odvisno od vremena oz. vremenskih napovedi, so napovedali.

Vozniki smo se zaradi slabše lanske turistične sezone, covidnih ukrepov in dela od doma nekoliko razvadili, menijo na Darsu, saj prometne konice niso bile 'močne', jutranji ali popoldanski zastoji niso bili tako dolgi, kot so bili leta 2019. "Letošnjo jesen pričakujemo postopno povečanje prometa tudi v prometnih konicah, številke pa še ne bodo dosegle ravni iz leta 2019, čeprav se bo marsikomu zdelo tako," so izpostavili.