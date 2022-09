O megli se bodo (v prihodnje) pogovarjala kar vozila med seboj

Jesen je čas hitrih vremenskih sprememb, med katere vsekakor sodi tudi megla. Prav slednja v prometu zahteva veliko pozornosti in zbranosti voznika. Megla namreč zmanjšuje vidljivost udeležencev v prometu, zato velja upoštevati pravilo, da zmanjšamo hitrost.

Za olajšanje vožnje v megli je avtocestna družba Dars v domače okolje prenesla dobre prakse iz tujine, med njimi pilotno rešitev – sistem vidnega vodenja prometa v primeru megle. Rezultati pa so že vidni, saj se zaradi megle zgodi manj prometnih nesreč, ki so posledica naleta.

icon-expand Vožnja v megli FOTO: Dreamstime

Slovenija je geografsko raznolika pokrajina z zelo spremenljivimi vremenskimi dogodki. Nekateri med njimi lahko voznike tudi presenetijo, še posebej nevarna je območna gosta megla, proti kateri se upravitelj avtocest v državi bori s sodobno tehnologijo. Omenjena rešitev vodenja prometa v megli že deluje na območju Golega vrha na primorski avtocesti A1, na odseku med Senožečami in razcepom Nanos. Sistem vključuje cestne vremenske postaje, ki v primeru zaznave zmanjšane vidljivosti (glede na stopnjo megle) samodejno vklopijo osvetlitev LED na obeh straneh vozišča in voznike opozarjajo na zmanjšano vidljivost in možnost naleta. Sistem deluje povsem samodejno, pri čemer pa nadzornik prometa v pristojnem regionalnem nadzornem centru družbe Dars dodatno spremlja njegovo delovanje. Rdeče luči LED vozniku nakazujejo rob vozišča ter ga vodijo v primeru megle. Ob manjši megli se luči zgolj vklopijo, ob gostejši, ko je vidljivost nevarno zmanjšana, pa utripajo in s tem dodatno opozarjajo voznika na večjo previdnost in zbranost. LED-smernike Dars uporablja še za opozarjanje na močan in sunkovit veter, saj je tudi ta predvsem za tovorni promet nevaren pojav, ki ga je težje zaznati.

Družba za avtoceste v RS bo LED smernike za vodenje prometa v primeru megle spomladi prihodnje leto namestila tudi na odseku dolenjske avtoceste A2 med Grosupljem in Ivančno Gorico. V Darsu so na nevarnost megle že doslej obveščali tudi prek grafičnih prikazovalnikov prometno-informativne signalizacije (z elektronskimi tablami nad avtocestami ter hitrimi cestami in priključki nanje). Tudi ta sistem deluje na podlagi podatkov iz cestnih vremenskih postaj. Obstoječim 150 elektronskim tablam nad avtocestami in hitrimi cestami se bo v doglednem času pridružilo 56 dodatnih, pravijo. Slovenska avtocestna družba je tudi nadgradila svojo mobilno aplikacijo Promet+ z dodatno optimizacijo za opozarjanje na meglo. Sodelovanje Prometnoinformacijskega centra in radijskih postaj, spletnih in družbenih medijev ter drugih komunikacijskih kanalov in partnerjev prav tako v primerih goste megle opozarja voznike na povečano nevarnost na problematičnih odsekih avtocest.

icon-expand Vožnja v megli FOTO: POP TV

Kako pravilno voziti v megli? Ob vožnji v megli in ob znatno zmanjšani vidljivosti velja upoštevati naslednje napotke: - Zmanjšajte hitrost in jo prilagodite razmeram na cesti. Pri vidljivosti do 50 metrov vozite s hitrostjo največ 50 km/h. - Ohranjajte zadostno varnostno razdaljo. - Ne uporabljajte dolgih luči. Premočna luč se v megli namreč odbija in lahko povzroči še slabšo vidljivost. - Prižgite zadnje meglenke. V gosti megli je pomembno, da vidite in ste vidni. Zadnje meglenke poskrbijo za boljšo orientacijo voznikov za vami. Če se vidljivost izboljša, ugasnite zadnje meglenke, da ne bi slepili vozil za sabo. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za katerim vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil). - Bodite še bolj previdni na območjih vzdrževalnih del. Zaradi megle so namreč oznake in naprave za usmerjanje prometa pogosto težje razpoznavne.

O megli se bodo (v prihodnje) pogovarjala kar vozila med seboj Dars sodeluje v mednarodnem projektu C–Roads, v okviru katerega že preizkuša številne najnovejše tehnologije, katerih cilj je učinkovita komunikacija med vozili in z infrastrukturo. Ti novi sistemi prenašanja informacij voznikom bodo v prihodnje še dvignili nivo varnosti, saj se bodo vozila "pogovarjala" med seboj in voziščem ter ustrezno reagirala. Več podatkov s terena bo prav tako omogočilo varnejšo vožnjo, pojasnjujejo na Darsu. Že danes so sicer avtomobili povezani prek omrežja s centralo proizvajalca avtomobilov, kjer imajo podatke, kdaj vozilo vklopi meglenko. "V naslednjih letih bomo te podatke poskušali povezati s sistemi nadzora in vodenja prometa ter navigacijo. V praksi bomo tako s povratno zanko lahko hitro ugotovili, da gre pri pojavu, ko več vozil nenadno vklopi meglenke, za alarm, da se je na nekem odseku pojavila megla," pravijo.