Po 18 letih preplastitev odseka med Kronovim in Dobruško vasjo

Dars začenja s preplastitvijo okoli sedem kilometrov dolgega odseka na dolenjski avtocesti. Predvidoma od 5. septembra do sredine novembra bo tako ves promet na odseku med Kronovim in Dobruško vasjo potekal le po eni od polovic avtoceste, kjer bo urejen po enem pasu v vsako smer vožnje.

Z zaporo prehitevalnega pasu proti Obrežju oziroma Hrvaški in v smeri Novega mesta so stekla pripravljalna dela za preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste A2 med Kronovim in Dobruško vasjo. Promet bo predvidoma od 5. septembra do sredine oktobra, v razdalji približno sedem kilometrov, potekal po smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu, po enem pasu v vsako smer vožnje. Do sredine novembra bo nato, zaradi poldrugi mesec trajajoče preplastitve smernega vozišča proti Obrežju, promet urejen po sosednjem, že obnovljenem vozišču, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Na Darsu pojasnjujejo, da skupna dolžina preplastitve na trasi avtoceste (obeh smernih vozišč) ter priključku Dobruška vas znaša 13,8 km, od tega je 13,2 km trase avtoceste ter 0,6 km priključka. Med izvedbo del bo priključek krajši čas zaprt, o čemer bodo uporabnike avtoceste obveščali tudi prek prometnoinformacijskega centra. Dela bo izvedla družba CGP d.d. s pogodbenima podizvajalcema CVP d.o.o. in Mapri Asfalt d.o.o., vrednost dela pa znaša 10.390.226,94 evra brez DDV. Rok za dokončanje gradbeno-obrtniških del pa je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.

icon-expand Odsek, kjer bo potekala preplastitev FOTO: Dars

Dela bodo med drugim obsegala tudi vgraditev nove, 4,5 cm debele obrabne plasti asfalta, prilagoditev odvodnje in ureditev bankin, izvedbo ločilnega pasu v nezeleno različico, ki bo preprečevala rast vegetacije v srednjem ločilnem pasu, ki fizično ločuje smerni vozišči avtoceste, izvedbo novih talnih označb ter zavarovanje potencialno nevarnih mest. Na objektih, kjer so prisotne poškodbe voziščne konstrukcije, bodo odstranili celotno voziščno konstrukcijo in hidroizolacijo ter vgradili novo hidroizolacijo ter obrabno plast asfalta. Na območju priključka Dobruška vas bodo zaradi večje prometne varnosti ob obeh smernih voziščih avtoceste zgradili tudi izletni coni. Za večjo varnost poskrbite tudi uporabniki avtocest Na Darsu opozarjajo, da lahko k večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev.

Odsek avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, ki je bil zgrajen 2004, je bil sicer vseskozi redno vzdrževan, a obsežnejših obnovitvenih posegov v 18 letih ni bil deležen.

Sicer pa večjih zastojev, vsaj glede na obnove posameznih odsekov vzhodnejšega dela dolenjske avtoceste v prejšnjih gradbenih sezonah, kjer so bile enake začasne prometne ureditve, na Darsu ne pričakujejo, lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev. Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je na odseku med Kronovim in Dobruško vasjo v letu 2019, referenčnem letu pred pandemijo covida-19, znašal 24.960 vozil (v obeh smereh vožnje), od tega 2420 tovornih. Na odseku med Višnjo Goro in Ivančno Gorico, na primer, je PLDP znašal 41.593 vozil (od tega 3140 tovornih). Druge delovne zapore Od petka, 2. septembra, od 6. ure, do torka, 6. septembra, do 21. ure, bodo na cesti Hrastnik – Zidani Most zaradi obnove nivojskega železniškega prehoda popolne zapore. Obvoz bo na relaciji Podkraj – Dol pri Hrastniku – Šmarjeta – Zidani Most in obratno. Obvozne ceste morajo prav tako uporabljati tudi interventna vozila na nujni vožnji. Na cesti Kranj – Jeprca bo od sobote, 3. septembra, do sobote, 17. septembra, popolna zapora. Obvoz bo na relaciji Kranj – Škofja Loka – Jeprca in obratno. Tovorna vozila nad 7,5 tone v tranzitu morajo za obvoz uporabljati avtocesto. Prav tako je zaprta cesta Bloška Polica – Sodražica, pri Žimaricah, zapora pa bo trajala do petka, 2. septembra, do 19. ure. Obvoz za osebna in vozila do 7,5 tone je na relaciji Sodražica – Žlebič – Velike Lašče – Nova vas in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 tone pa po avtocesti prek Ljubljane.

icon-expand Darsov nadzorni center FOTO: Miro Majcen