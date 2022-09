S pravočasnimi informacijami do boljše vozniške in potovalne izkušnje

Vsa zgoraj našteta spremenljiva prometna signalizacija voznike obvešča o prometnih nesrečah in izrednih dogodkih, kot je na primer zastoj na določenem avtocestnem odseku, ter jih, če je to potrebno, z jasnimi ukrepi vodi in usmerja, da zagotovi boljšo pretočnost in varnost prometa.

Svetlobni napisi na portalih voznike obveščajo predvsem o stanju na cestah, in sicer omejitvi hitrosti, menjavi pasu, previdni vožnji ali uporabi alternativnega izvoza, ki voznikom in potnikom omogoča, da hitreje in varno prispejo na cilj.

Prvi leta 2004 na primorski avtocesti

Dars, ki trenutno upravlja in vzdržuje 625 km avtocest in hitrih cest, 143 km priključkov, 22 km razcepov in 41 km drugih cest, je prvo avtocesto opremila z inteligentnim transportnim sistemom, katerega sestavni del so tudi portali, že pred 18 leti. 21 portalov spremenljive prometne signalizacije je bilo tako najprej postavljenih na odseku Klanec–Ankaran na primorski avtocesti, že leto kasneje pa so s takšnim sistemom opremili tudi odsek Vransko–Blagovica na štajerski avtocesti, kjer so postavili še 26 informacijskih portalov. Nadzorniki prometa na omenjenih odsekih nadzorujejo in upravljajo promet 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer iz regionalnih nadzornih centrov na Kozini oziroma na Vranskem.

Število portalov se bo povečalo

Namen tovrstne signalizacije je vodenje prometa v realnem času, ki ga sicer Dars izvaja s pomočjo prometnih senzorjev in prometnih nadzornih centrov po državi. Poleg že omenjenih na Kozini in Vranskem promet nadzorujejo in upravljajo še iz regionalnega nadzornega centra Ljubljana (in podpornega na Hrušici, ki je pristojen tudi za predor Karavanke) in Slovenske Konjice, ki se bo v doglednem času preselil v Maribor.

Sicer pa ima Dars zdaj na omrežju 277 znakov spremenljive vsebine (portalov, polportalov in samostojnih znakov spremenljive vsebine), 1.867 kamer, 237 števcev prometa v vozišču in 65 cestno-vremenskih postaj povezanih v nadzorni sistem.