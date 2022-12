Tovornjaki zatrpali primorsko avtocesto, opozorila pred popoldansko konico

Povečano število tovornih vozil na slovenskih cestah je posledica državnega praznika v Italiji in Avstriji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra. Ob praznikih za tovorna vozila, ki presegajo maso 7,5 tone, namreč velja prepoved vožnje od 7.ure dalje. Vozniki tovornih vozil so se zato na pot odpravili predčasno, pojasnjujejo v centru.

Zaradi praznika lahko pričakujemo povečano število tovornih vozil skozi Slovenijo, na postajališčih in mejnih prehodih. Pričakovati je tudi zastoje pred predorom Karavanke in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Možno je tudi, da se bo pojavila potreba po izločanju tovornih vozil v smeri Avstrije.

V Prometno-informacijskem centru pa so izdali tudi opozorilo glede popoldanskih prometnih konic. "Popoldne zaradi velikega števila tovornih vozil, ki potujejo iz smeri Italije skozi Slovenijo, pričakujemo zastoje v času popoldanske prometne konice, predvsem na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Mariboru in pred delovno zaporo v razcepu Dragučova," so zapisali in voznike pozvali k rednemu spremljanju prometnih informacij.