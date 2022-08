'Vozniki na avtocesti so v sekundi obveščeni, če kdo vozi v napačno smer'

Da so avtoceste in hitre ceste najvarnejše oblike cestnih poti, potrjujejo podatki Agencije RS za varnost prometa. Do konca leta 2021 se je na njih zgodilo najmanj prometnih nesreč – 1895 oziroma 11 odstotkov. Največ nezgod so vozniki doživeli na cestah v naselju, in sicer 11.054 (65 odstotkov), na regionalnih državnih cestah 2289 (13 odstotkov).

Agencija je v letošnjem letu v obdobju od 1. januarja do 17. julija evidentirala 886 prometnih nesreč na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, v katerih je umrlo 17 ljudi. Za primerjavo, na vseh ostalih slovenskih cestah je umrlo 40 udeležencev v prometu. "Glede na kilometre, ki jih vozniki prevozijo na avtocestah in hitrih cestah, lahko potrdimo, da so te najbolj varne," so utemeljili na agenciji, a ob tem opozorili, da so zaradi višjih dovoljenih hitrosti posledice prometnih nesreč lahko hujše.

V Sloveniji avtocestno omrežje predstavlja približno desetino cestne mreže avtocest, glavnih ter regionalnih cest, vendar pa se na njem opravi kar polovica vsega cestnega prometa v državi. 625 kilometrov avtocest in hitrih cest upravlja družba Dars, 5925 kilometrov glavnih in regionalnih cest pa Direkcija za infrastrukturo.

Na povečanje prometne varnosti v zadnjih letih so pri Darsu uspeli vplivati s pospešeno zgraditvijo avtocestnega sistema in sodobnih sistemov za nadzor ter vodenje prometa, ki so nameščeni ob, v in nad avtocesto. Ti skrbijo za zbiranje podatkov o prometu, vremenu, prožijo različne alarme, na podlagi česar Darsova služba izdeluje analize in lahko hitro reagira ter ukrepa.

Promet na naših avtocestah se po navedbah Darsa vseskozi povečuje, v povprečju za pet odstotkov na leto. Kot so zagotovili pri Darsu, si z različnimi ukrepi prizadevajo preprečiti, da bi takšni rasti botrovalo tudi večje število prometnih nesreč in s tem poškodovani ali mrtvi udeleženci v prometu.

Poleg tega strokovnjaki v nadzornih centrih izvajajo različne scenarije vodenja prometa in reševanja nevarnih situacij. "Ukrepi, ki jih pripravljamo na podlagi podatkov o prometnem dogajanju in analiz, so tehnične, organizacijske in preventivne narave. Med tehnične ukrepe spadajo predvsem nove tehnologije zaznavanja dogodkov (kamere, detektorji, vremenske postaje ...), tehnologije v nadzornih centrih (alarmi za vožnje v nasprotno smer, alarmi previsokih vozil, alarmi nesreč v predorih ...) in tehnologije informiranja ter vodenja prometa (spremenljivi znaki, aplikacija Promet+, obveščanje preko radia ...)," so našteli pri Darsu in zagotovili, da so posebej predorski sistemi v Sloveniji na visokem nivoju.

Vozniki v manj kot sekundi obveščeni, če nekdo vozi v napačno smer

Da si lažje predstavljamo, kako delujejo te tehnologije, nam je vodja Prometno-informacijskega centra Branko Nastran pojasnil, kaj se zgodi, če voznik na avtocesti zapelje v napačno smer. Manever najprej prepoznajo senzorji oziroma induktivne zanke, ki jih ima Dars razporejene po avtocestah. Podatek o napačni smeri nemudoma posredujejo v centralni del, od tam pa v nadzorni center. "Nadzornik prometa ga zazna kot alarm in lahko s pomočjo drugih naprav (kamer, senzorjev, zveze z ekipami na terenu ...) takoj preveri podatek. Na podlagi tega lahko sprejme vnaprej predvidene ukrepe, denimo prižge spremenljive signalizacije," je opisal Nastran in ob tem opozoril, da čeprav je večina voženj v napačno stran krajših vzvratnih voženj, so te kljub temu izjemno nevarne zaradi velikih hitrosti vozil.