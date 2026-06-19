Vsak zastoj ima rešitev. Ta se zloži ...

Gneča na cestah, polni avtobusi, iskanje parkirišča in vsakodnevno izgubljanje časa so postali del mestnega življenja. Za kratke razdalje je avtomobil pogosto preveč neroden, javni prevoz pa ni vedno dovolj hiter ali prilagodljiv. Prav zato vse več ljudi išče rešitev, ki jim omogoča več svobode pri vsakodnevni mobilnosti. Zložljivo kolo Dahon je ena najbolj praktičnih izbir za sodoben način življenja. Ko ga potrebujemo, je pripravljeno za vožnjo. Ko ga ne potrebujemo, ga preprosto zložimo in pospravimo v stanovanje, pisarno, avtomobil, avtodom ali počitniško nastanitev. V trgovinah Freestyle je zdaj na voljo velika izbira zložljivih koles Dahon, ene najbolj prepoznavnih in uveljavljenih znamk zložljivih koles na svetu. Dahon že več desetletij razvija kompaktna, kakovostna in premišljeno zasnovana kolesa za mesto, potovanja, avtodome, rekreacijo in vsakodnevne poti.

Premium znamka z veliko izbiro

Dahon je bil ustanovljen leta 1982 in velja za enega pionirjev sodobnih zložljivih koles. Premium značaj znamke se kaže v kakovostnih okvirjih, zanesljivih sistemih zlaganja, premišljenih komponentah, več kot 200 patentih in široki izbiri modelov. V ponudbi Freestyle so klasična mestna zložljiva kolesa, električni modeli, lahka kolesa za prenašanje, rekreativni modeli in stilska kolesa za uporabnike, ki želijo, da je kolo tudi vizualno dovršeno. Prav zato lahko vsak uporabnik izbere model glede na svoj življenjski slog za službo, opravke, mestno vožnjo, vikend izlete, potovanja ali avtodom.

Električno zložljivo kolo za več dosega

Za vse, ki želijo več udobja in manj napora, je zanimiv Dahon E-Hemingway. Gre za električno zložljivo kolo z dosegom do 100 kilometrov, ki je primerno za mestno vožnjo, dnevne opravke in daljše izlete. Električna pomoč olajša vzpone in daljše poti, zložljiva zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje doma, v avtomobilu ali avtodomu. Model se zloži v približno 10 sekundah, ker pa izpolnjuje pogoje za pridobitev subvencije za e-kolesa, je lahko ob uspešni prijavi na voljo po še ugodnejši ceni.

Dahon E-Hemingway je električno zložljivo kolo z dosegom do 100 km in možnostjo subvencije. FOTO: Arhiv naročnika

Mestna zložljiva kolesa za vsakdan

Za uporabnike, ki iščejo preprosto in zanesljivo rešitev za vsakodnevne poti, sta odlična izbira Dahon Dream D6 in Dahon Hit D6. To sta praktična mestna modela za vožnjo do službe, opravke, kampiranje, potovanja ali uporabo ob avtodomu. Hitro se zložita, zavzameta malo prostora in omogočata enostavno shranjevanje v prtljažniku, pisarni, stanovanju ali počitniški nastanitvi. Primerna sta za vse, ki želijo vstopiti v svet zložljivih koles z zanesljivo in uporabno osnovo. Možna je tudi montaža dodatne opreme : košarice, nosilec za telefon in bidon, podsedežna torbica, pas za lažje prenašanje ...

Dahon Dream D6 in Hit D6 sta praktični mestni zložljivi kolesi za vsakdan, potovanja in avtodome. FOTO: Arhiv naročnika

Najlažje zložljivo električno kolo na svetu - 12 kg!

Pri zložljivem kolesu je pomembno tudi, kako enostavno ga je prenašati. Dahon K-Feather izstopa prav zaradi nizke teže, saj tehta le 12 kilogramov. To je velika prednost za uporabnike v blokih, mestnih stanovanjih, pisarnah ali pri kombiniranju kolesa z javnim prevozom. K-Feather ponuja električno pomoč, doseg do 40 kilometrov in hitro zlaganje, zato je posebej primeren za krajše mestne poti, marine in vsakodnevno mobilnost.

Dahon K-Feather je lahko električno zložljivo kolo, ki tehta približno 12 kg. FOTO: Arhiv naročnika

Zložljivo rekreativno kolo za več dinamike

Zložljiva kolesa niso namenjena samo mestnim opravkom. Dahon MuPro je rekreativni model za uporabnike, ki si želijo bolj dinamične vožnje, več hitrosti in športnejši občutek. Primeren je za daljše mestne vožnje, izlete in aktivno preživljanje prostega časa. Združuje praktičnost zložljive zasnove z občutkom bolj odzivnega kolesa, zato je dobra izbira za tiste, ki želijo več kot le osnovno mestno mobilnost.

Dahon MuPro je zložljivo rekreativno kolo za uporabnike, ki želijo več hitrosti in športnejši občutek vožnje. FOTO: Arhiv naročnika

Zložljivo kolo z več stila

Za uporabnike, ki želijo praktičnost in prepoznaven videz, sta zanimiva Dahon K9 in Dahon Boardwalk D7. K9 nagovarja z modernejšim, minimalističnim videzom in široko uporabnostjo, Boardwalk D7 pa z bolj retro značajem. Oba modela sta primerna za mestno uporabo, dnevne poti, potovanja in prostočasno vožnjo. Dokazujeta, da zložljivo kolo ni več samo praktičen kompromis, ampak lahko postane tudi estetska izbira, ki se ujema z življenjskim slogom uporabnika.

Dahon K9 in Boardwalk D7 sta zložljivi kolesi za uporabnike, ki želijo praktičnost in prepoznaven slog. FOTO: Arhiv naročnika

Poglejte kako enostavno in hitro se zloži Dahon kolo:

Za mesto, potovanja in vsakodnevno svobodo