Zastoji na primorski avtocesti: do Ljubljane s 30-minutno zamudo

Na vipavski hitri cesti je začasno zaustavljen promet priklopnikov in polpriklopnikov proti Nanosu. Policija bo tovorni promet zaradi varnosti postopoma spuščala v smeri Razdrtega glede na potek prometa na avtocesti Koper - Ljubljana.

Vozila do 7,5 tone lahko avtocesto zapustijo v Vipavi in pot nadaljujejo ali preko Ajdovščine, Cola in Logatca proti Ljubljani ali na relaciji Vipava - Razdrto.