Zastoji na primorski avtocesti: do Ljubljane s 50-minutno zamudo

Povečano število tovornih vozil na slovenskih cestah je posledica državnega praznika v Italiji in Avstriji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra. Ob praznikih za tovorna vozila, ki presegajo maso 7,5 tone, namreč velja prepoved vožnje od 7. ure. Vozniki tovornih vozil so se zato na pot odpravili predčasno, pojasnjujejo v centru.

Zastoji se pojavljajo tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru, kjer se bodo vozniki mudili 20 do 30 minut dlje. Prav tako se boste 40 minut dlje kot običajno peljali na cesti Logatec–Vrhnika.