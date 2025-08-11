Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Klima v avtu: Od luksuza do nuje

Ljubljana, 11. 08. 2025 21.27 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
1

Ob takšni vročini se je včasih celo bolj prijetno peljati na plažo kot ležati na njej, saj so naši avtomobili klimatizirani in tako poletje ostaja zunaj. Še sreča, kajti v zaprtem avtomobilu se zrak hitro segreva. Če je zunaj 30 stopinj, se lahko v avtu v eni uri segreje do 46 stopinj Celzija, kar je lahko že smrtno nevarno. In kar nenavadno je danes pomisliti, da niso tako daleč časi, ko je klima v avtomobilu veljala za luksuz.

Nekateri se še spomnijo avtomobilov, v katerih ni bilo klimatskih naprav. "Ne vem, kako smo to zdržali, ampak smo preživeli," je povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije.

Klime so sicer vgrajevali v ZDA že v 50. letih prejšnjega stoletja, ampak samo za multimilijonarje.

"Od leta 1980 naprej pa je stvar postala bolj dostopna, najprej za luksuzne avtomobile," je dodal Poženel.

Okoli leta 2000 je krožila tale šala - poleti se vozim z zaprtimi okni, ni važno, če švicam, važno je, da sosed misli, da imam klimo.

Klima v avtu; slika je simbolična.
Klima v avtu; slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

Ampak klima ni samo luksuz. Raziskave kažejo, da so ohlajeni avtomobili tudi bolj varni. Dejstvo je, da huda vročina ne vpliva dobro na naše psihofizične sposobnosti.

"Reakcijski čas, razdražljivi smo. Klima je pripomogla k prometni varnosti. In seveda, v resnici ni samo za vroče dni...," je razložil Poženel.

Ker suši zrak, preprečuje rošenje šip. Brisanje stekla med vožnjo je nekaj, kar sodi v zgodbe o preteklosti. Klimatska naprava je iz luksuza postala nuja. Toda ali prinese tudi tveganja? Do neke mere je čiščenje filtrov denimo nuja zaradi plesni. Tudi prehlad je zaradi klime postal bolezen poletja. S klimo ne gre pretiravati. Zdravniki predlagajo, da noben prostor, vključno z avtom, ne bi smel biti več kot sedem stopinj hladnejši od zunanjosti.

Šipa; slika je simbolična.
Šipa; slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

Kakšna pa je prihodnost teh naprav? So ljudje, ki menijo, da bo klima v električnih avtomobilih težava, da boš, če obtičiš v zastoju, ostal brez elektrike. Vendar testi kažejo, da je klima v primerjavi z motorjem izredno varčna.

"V osmih urah porabi toliko kot 64 kilometrov vožnje," je dejal Poženel.

Pri bencinskih motorjih pa naj bi klima porabo povečala za liter do liter in pol na 100 kilometrov. Ne tako veliko glede na prednosti, ki jih prinaša.

klima zdravje napredek nuja vročina
Naslednji članek

Sporočilo desnih intelektualcev: Slovenija je še vedno del Zahoda

SORODNI ČLANKI

Redno vzdrževanje avtomobilske klime: ključ do zdravega zraka v vašem vozilu

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 08. 2025 21.39
+1
Ne eno ne drugo. Navadna razvada. Kot kup drugih sistemov, za kater vozniki še vedo ne, da jih imajo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089