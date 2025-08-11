Klima v avtu: Od luksuza do nuje

Nekateri se še spomnijo avtomobilov, v katerih ni bilo klimatskih naprav. "Ne vem, kako smo to zdržali, ampak smo preživeli," je povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije.

Klime so sicer vgrajevali v ZDA že v 50. letih prejšnjega stoletja, ampak samo za multimilijonarje.

"Od leta 1980 naprej pa je stvar postala bolj dostopna, najprej za luksuzne avtomobile," je dodal Poženel.

Okoli leta 2000 je krožila tale šala - poleti se vozim z zaprtimi okni, ni važno, če švicam, važno je, da sosed misli, da imam klimo.