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Zdravje
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Ko poletna poškodba pomeni več kot le nekaj dni bolečine

Ljubljana, 19. 06. 2026 15.21 pred 6 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
PR
SLIKA 1

Aktivno poletje prinaša več gibanja, a tudi več poškodb. Takrat si želimo predvsem eno: hitro pot do zdravnika.

Poletje je čas gibanja. Daljši dnevi, dopusti in lepo vreme nas spodbujajo, da več časa preživimo na prostem: na kolesu, v hribih, na tekaških poteh ali ob različnih športnih aktivnostih. Vse to pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje, a hkrati prinaša tudi več možnosti za poškodbe in druge zdravstvene težave.

Zvin gležnja na planinski poti, bolečine v kolenu po daljšem teku, poškodba rame pri kolesarjenju ali bolečine v hrbtu po fizično zahtevnejših aktivnostih so le nekatere težave, s katerimi se srečujejo rekreativci. Pogosto pa ne gre le za športne poškodbe. Tudi druge zdravstvene težave lahko zahtevajo pregled pri specialistu, diagnostične preiskave ali nadaljnje zdravljenje.

Ko zdravstvena težava ne more čakati

Veliko ljudi po pojavu težav najprej upa, da bodo bolečine ali težave minile same od sebe. Nekaj dni počivajo, zmanjšajo aktivnosti in čakajo na izboljšanje. A pogosto se zgodi ravno nasprotno.

Predstavljajte si, da si med kolesarjenjem poškodujete koleno. Bolečina po nekaj dneh ne izgine, zato potrebujete pregled pri ortopedu in morda magnetno resonanco. Ali pa vas začnejo omejevati bolečine v hrbtu, zaradi katerih težje opravljate vsakodnevne aktivnosti. V obeh primerih si želimo predvsem hitro diagnozo in jasen načrt zdravljenja.

Poškodba kolena zahteva pregled pri ortopedu, večkrat pa tudi magnetno resonanco.
Poškodba kolena zahteva pregled pri ortopedu, večkrat pa tudi magnetno resonanco.
FOTO: Arhiv naročnika

Prav čakanje na pregled pri specialistu, diagnostične preiskave ali rehabilitacijo je pogosto tisto, kar posameznikom povzroča največ skrbi. Dolge čakalne dobe lahko podaljšajo zdravljenje, okrevanje in vrnitev v običajen življenjski ritem. Pri poškodbah je pogosto ključnega pomena tudi pravočasna fizioterapija ali druga oblika rehabilitacije, saj lahko vpliva na hitrost in uspešnost okrevanja.

Dolgotrajno čakanje pogosto pomeni tudi daljšo odsotnost z dela in daljše obdobje omejenega vsakdanjega delovanja. Posledice zato ne občuti le posameznik, temveč pogosto tudi njegovo delovno in družinsko okolje.

Ko ne veste, kaj storiti naprej

Ob zdravstvenih težavah ljudje pogosto ne vedo, kateri specialist je pravi, kako hitro lahko pridejo do pregleda ali kako organizirati nadaljnje korake zdravljenja. Prav zato je pomembna strokovna podpora že na začetku.

Zdravstvena zavarovanja Zavarovalnice Triglav zavarovancem omogočajo asistenčno storitev ter nasvete zdravstvenega osebja.
Zdravstvena zavarovanja Zavarovalnice Triglav zavarovancem omogočajo asistenčno storitev ter nasvete zdravstvenega osebja.
FOTO: Arhiv naročnika

Pri zdravstvenih zavarovanjih Zavarovalnice Triglav, med katerimi so tudi Specialisti, Specialisti+, Specialisti kolektivno in Specialisti Nezgoda,je zavarovancem na voljo asistenčna storitev v okviru Zdravstvene točke, kjer zdravstveno osebje svetuje, pomaga pri organizaciji in usmerja posameznika skozi nadaljnje korake obravnave.

Tako posameznik ni prepuščen sam sebi, ampak ima pomoč pri organizaciji celotnega procesa, od prvega pregleda do morebitnega zdravljenja.

Hitrejša pot do specialista, preiskav in zdravljenja

Zavarovanje Specialisti omogoča dostop do pregleda pri specialistu in diagnostičnih preiskav v nekaj dneh ter kakovostno zdravstveno obravnavo pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih.

Pomembna prednost je tudi široka mreža več kot 450 zdravstvenih izvajalcev po vsej Sloveniji. To pomeni, da zdravstvena obravnava ni omejena zgolj na največja mesta, ampak je dostopna tudi v številnih drugih krajih po Sloveniji.

Ko je diagnoza postavljena, pa se zgodba pogosto šele začne.

Diagnoza poškodbe ni zaključek zdravljenja, temveč šele začetek.
Diagnoza poškodbe ni zaključek zdravljenja, temveč šele začetek.
FOTO: Arhiv naročnika

Pri številnih zdravstvenih težavah in poškodbah sta za uspešno okrevanje ključna tudi zdravljenje in rehabilitacija. Zavarovanje Specialisti+ omogoča hiter dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav, posegov in ambulantne rehabilitacije ter krije stroške zdravil na beli recept. Posameznik tako tudi po postavljeni diagnozi ni prepuščen sam sebi, temveč ima pomoč pri organizaciji nadaljnjih korakov zdravljenja in okrevanja.

Hitrejša vrnitev k življenju, ki ga imamo radi

Ko se soočimo z zdravstveno težavo, si ne želimo le diagnoze. Želimo si življenje čim prej vrniti v običajne tirnice.

Hitrejša pot do specialista, preiskav, zdravljenja in rehabilitacije lahko pomeni hitrejšo vrnitev na delo, k družini, športnim aktivnostim in vsakodnevnim opravilom. To vpliva ne le na telesno zdravje, temveč tudi na dobro počutje, samozavest in občutek nadzora nad lastnim življenjem.

Poletje je čas, ko želimo biti aktivni. Ko pa nas preseneti poškodba ali zdravstvena težava, je pomembno predvsem to, da lahko do ustrezne zdravstvene obravnave pridemo pravočasno. Prav zato številni posamezniki iščejo rešitve, ki jim omogočajo hitrejšo pot do diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije.

Izberite zdravstveno zavarovanje, prilagojeno vašim potrebam, ter brezskrbno uživajte v poletju.
Izberite zdravstveno zavarovanje, prilagojeno vašim potrebam, ter brezskrbno uživajte v poletju.
FOTO: Arhiv naročnika

Posamezniki lahko izberejo zdravstvena zavarovanja, prilagojena svojim potrebam, podjetjem pa je na voljo tudi zavarovanje Specialisti Kolektivno, s katerim lahko zaposlenim omogočijo hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. Za primer poškodb je na voljo tudi zavarovanje Specialisti Nezgoda, ki združuje kritja za posledice nezgod in hitrejši dostop do specialistične zdravstvene obravnave.

Oglejte si tudi izkušnjo zavarovanca ki mu je zavarovanje Specialisti pri Zavarovalnici Triglav pomagalo do hitrejše poti do diagnoze, zdravljenja in vrnitve v aktivno življenje.

Naročnik oglasa je Zavarovalnica Triglav, d. d.

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