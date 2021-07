Odmik od klasičnega kajenja, s polic bodo izginile tudi nekatere znamke

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je pred letom dni Philipu Morrisu namreč odobrila, da lahko oglašuje brezdimni tobačni izdelek IQOS (I Quit Original Smoking) kot izdelek z nižjim tveganjem za izpostavljenost škodljivim snovem. Tako lahko oglašujejo, da IQOS tobak segreva, a ga ne izgoreva, kar zmanjšuje nastajanje škodljivih in potencialno škodljivih kemikalij.

Ti načrti so del strategije podjetja, ki želi postopoma odpraviti klasično kajenje v Združenem kraljestvu, je za The Mail on Sunday pojasnil Jacek Olczak . Tiste, ki bodo vseeno želeli še naprej kaditi, pa bodo spodbujali k uporabi sodobnejših alternativ brez tobačnega dima, kot so elektronske cigarete ali tobačni izdelki na segrevanje.

Olczak je v pogovoru za britanski časnik izjavil, da bi lahko problem s kajenjem rešili v največ desetih letih. Na novinarsko vprašanje, če to pomeni, da bo Philip Morris v tem času v Združenem kraljestvu nehal prodajati klasične cigarete, je odvrnil: "Absolutno." To tam pomeni tudi konec znamenitega Marlbora, ki že zadnjih 50 let velja za najbolje prodajano blagovna znamka cigaret na svetu. "Izginil bo," je potrdil direktor. "Prva izbira za potrošnike bi morala biti, da nehajo kaditi. Če pa ne, pa je druga najboljša možnost to, da jim omogočimo boljše alternative," je bil jasen.

Slovenski cilj je leto 2040

Tako pa se je odločila tudi Slovenija. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je prepričan, da bomo s strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka, ki je trenutno v obravnavi, "Slovenijo popeljali po poti brez tobaka, kot si želimo, do leta 2040," je dejal ob letošnjem svetovnem dnevu brez tobaka.

Še vedno pa pri nas kadi vsak peti prebivalec, star od 25 do 74 let, večina redno vsak dan, zaradi tobaka pa jih vsak teden umre 60, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Kajenje je dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, dihal, raka pljuč in številnih drugih rakov, zaradi naštetega pa tudi povečuje smrtnost.

Po mnenju predstavnice in vodje urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Sloveniji Aige Rurane je treba politike in zmogljivosti za opustitev rabe tobaka okrepiti v vseh državah.

Trg elektronskih cigaret sicer hitro raste, a ob tem vse več študij potrjuje, da so tudi te škodljive in povzročajo odvisnost. Vrstijo se tudi očitki, da industrija na različne načine želi doseči nove generacije potrošnikov svojih izdelkov – med drugim prav z ustvarjanjem novih izdelkov, ki jih predstavljajo kot manj škodljive, čeprav za to ni znanstvenih dokazov. Obenem v tobačne izdelke dodajajo nove okuse in arome, zato jih mladi zmotno dojemajo kot manj škodljive. Za promocijo svojih izdelkov pa se industrija zateka k vplivnežem na družbenih omrežjih, filmom, glasbenim videospotom in raznim oddajam, je še dodala.