Prebavni sistem je zelo pomemben za možgane in srce

Zaprtje, zgaga, želodčne težave, driska, napihnjenost in razdražljivo črevo so najpogostejše prebavne težave. Iz hrane, ki jo pojemo, črevesje absorbira hranila in jih uporablja za gorivo in vzdrževanje našega telesa. Zato je zelo pomembno, kaj vnašamo vase, prebavni sistem pa je tudi središče naše imunosti, saj se v njem nahaja več kot 70 odstotkov celic imunskega sistema. Zdrav prebavni sistem tako pomeni tudi boljšo odpornost, boljše razpoloženje, učinkovito in dobro prebavo ter nenazadnje tudi zdrave možgane in srce.