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Zdravje
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Zakaj imajo ljudje s prekomerno telesno težo pogosteje težave z zobmi?

Ljubljana, 22. 06. 2026 00.15 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
PR
SLIKA 1

Ko govorimo o zdravem življenjskem slogu, najprej pomislimo na prehrano, gibanje in težo. Redkeje pa pomislimo na zdravje zob in ustne votline.

A strokovnjaki opozarjajo, da sta področji tesneje povezani, kot si morda predstavljamo.

Večina ljudi ob besedi debelost najprej pomisli na bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen ali težave s sklepi. Veliko manj znano pa je, da lahko prekomerna telesna teža vpliva tudi na zdravje zob in dlesni. Raziskave kažejo, da imajo osebe z višjim indeksom telesne mase pogosteje vnetja dlesni, parodontalno bolezen in posledično večje tveganje za izgubo zob. Povezava med telesno težo in ustnim zdravjem ni zgolj teoretična, temveč jo potrjujejo tudi raziskave, izvedene v Sloveniji.

Ko se težave ne začnejo pri zobeh

Maščobno tkivo ni le zaloga energije, temveč v telesu sodeluje tudi pri številnih presnovnih procesih. Med drugim sprošča snovi, ki spodbujajo vnetja. Posledice teh procesov se lahko kažejo tudi v ustni votlini.

Raziskave kažejo, da imajo ljudje z višjim indeksom telesne mase pogosteje težave z dlesnimi, večje tveganje za parodontalno bolezen in posledično večjo verjetnost izgube zob.

Pomembno vlogo imajo tudi življenjske navade. Prekomerno uživanje sladkorja in močno predelane hrane namreč povečuje tveganje tako za pridobivanje telesne teže kot za nastanek kariesa. Poleg tega so bolezni ustne votline pogosto povezane tudi z drugimi zdravstvenimi stanji, med njimi s sladkorno boleznijo, ki pogosto spremlja debelost.

Ste vedeli?

- Debelost in bolezni ustne votline imajo več skupnih dejavnikov tveganja, med njimi prekomerno uživanje sladkorja in predelane hrane.

- Osebe z višjim indeksom telesne mase imajo pogosteje težave z dlesnimi in parodontalno boleznijo.

- Zdravje zob in dlesni je povezano tudi s splošnim zdravstvenim stanjem posameznika.

Ustno zdravje je del splošnega zdravja

Ustna higiena ni zgolj vprašanje lepega nasmeha.
Ustna higiena ni zgolj vprašanje lepega nasmeha.
FOTO: Arhiv naročnika

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da ustna higiena ni zgolj vprašanje lepega nasmeha. Redni preventivni pregledi, pravočasno zdravljenje težav in skrb za zdrave življenjske navade pomembno prispevajo k ohranjanju splošnega zdravja.

Kljub temu številni obisk zobozdravnika odlašajo. Razlog so lahko pomanjkanje časa, strah pred posegi ali pa skrb zaradi stroškov, ki jih lahko prinese zahtevnejše zdravljenje.

Še posebej pri obsežnejših posegih, protetiki ali sanaciji posledic poškodb lahko stroški hitro presežejo pričakovanja. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi zanima za možnosti, ki jim omogočajo večjo finančno predvidljivost in lažje načrtovanje stroškov zobozdravstvene oskrbe.

Ko želimo večjo finančno varnost

Prav zato se vse več ljudi odloča tudi za dodatna zobozdravstvena zavarovanja.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ pri Zavarovalnici Triglav krijeta stroške številnih zobozdravstvenih storitev na področjih preventive, diagnosticiranja, zdravljenja in protetike. Namenjeni sta posameznikom, ki želijo lažje načrtovati stroške zobozdravstvene oskrbe in si zagotoviti dodatno finančno varnost ob nepredvidenih težavah.

Poleg kritja stroškov zdravljenja vključujeta tudi zobnoprotetično rehabilitacijo v primeru nezgode ter denarno nadomestilo v primeru raka ustne votline, kadar nastane potreba po zobni protetiki zaradi bolezni ali posledic zdravljenja.

Pomembna prednost je tudi hitro povračilo stroškov za opravljene zobozdravstvene storitve skladno s pogoji zavarovanja.

Redni pregledi zob in pravočasno zdravljenje lahko pomagajo preprečiti zahtevnejše posege.
Redni pregledi zob in pravočasno zdravljenje lahko pomagajo preprečiti zahtevnejše posege.
FOTO: Arhiv naročnika

Zobje povedo več o našem zdravju, kot si mislimo

Ko govorimo o zdravju, zobe pogosto obravnavamo ločeno od preostalega telesa. A raziskave kažejo, da temu ni tako. Zdravje zob in dlesni je tesno povezano z našimi življenjskimi navadami, prehrano, telesno težo in splošnim zdravstvenim stanjem.

Prav zato skrb za ustno zdravje ni pomembna le takrat, ko se pojavijo bolečine ali druge težave. Redni pregledi, preventiva in pravočasno zdravljenje lahko pomagajo preprečiti zahtevnejše posege ter ohraniti kakovost življenja tudi v prihodnje.

Ker so stroški zobozdravstvene oskrbe lahko visoki in pogosto nepredvidljivi, se vse več ljudi odloča za rešitve, ki jim omogočajo večjo finančno varnost in lažje načrtovanje stroškov zdravljenja.

Za zdravje zob je najbolje poskrbeti danes, še preden nas opozorijo, da smo kakšen obisk zobozdravnika predolgo odlašali.

Preverite svoje ustno zdravje

Želite izvedeti več o povezavi med ustnim zdravjem in splošnim zdravjem? Preberite članek Zdravi zobje za zdravo telo.

Vas zanima, kako dobro skrbite za svoje zobe? Rešite test Kako pa kaj vaši zobje? 

Naročnik oglasa je Zavarovalnica Triglav, d. d.

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