Prvi odgovoren modni POP-UP v BTC: Novo življenje rabljenih oblačil

Sredi ljubljanskega BTC-ja se je odvil poseben dogodek, ki je v ospredje postavil trajnost in odgovornost do okolja prek modne industrije. Prvi odgovoren modni pop-up je obiskovalcem ponudil alternativo neskončnemu nakupovanju in kopičenju novih oblačil. Na dogodku so se prepletali vintidž zakladi, dela priznanih slovenskih oblikovalcev in inovativne metode reciklaže. Kot so poudarili organizatorji, je namen takšnih druženj pokazati, kako lahko z malce kreativnosti dosežemo izvrsten modni stil, ne da bi ob tem trpela naša denarnica ali narava. "Prvi odgovoren modni pop-up," so dogodek povzeli ustvarjalci, ki so med obiskovalci opazili veliko zanimanja za drugačne pristope k oblačenju.

Vprašanje odgovornosti slovenskih kupcev ostaja odprto, a premiki so vidni. "Rad kakšne stare kose pa nosim. Vedno sem rad od fotra imel kakšne hlače, stare ali jakne," priznava eden od sogovornikov. Kljub temu da potrošnike včasih še premami hiter nakup, se vedno več ljudi zaveda, da je edina prihodnost v manjši porabi in izbiri slovenskih oblikovalcev, saj se bomo v nasprotnem primeru "utopili v množici rabljenih oblačil in smeti."

Zaključna misel dogodka je bila usmerjena v prihodnost in ohranjanje planeta. Organizatorke so na posebnih delavnicah obiskovalcem pomagale vdihniti novo življenje rabljenim kosom, kar omogoča oblikovanje unikatnega osebnega sloga brez novih smeti. "Nosimo tisto, kar že imamo v omari, poskušamo tudi če smo naveličani to artikulirati, reciklirati," je poudarek delavnic. Če bomo upoštevali strožje kriterije glede tega, kolikokrat bomo kos zares oblekli, bomo lahko, kot zaključujejo pobudniki, "čim dlje uživali na tem planetu."