Analiza ključnih diskusij in nastopov: kdo je najbolj prepričal?

Prvo veliko soočenje parlamentarnih strank pred bližajočimi se volitvami je potekalo z udeležbo vseh strankarskih voditeljev. Robert Golob in Janez Janša sta se z ramo ob rami srečala po dolgem času, sodelovali so tudi Matjaž Han , Anže Logar , Luka Mesec , Jernej Vrtovec , Vladimir Prebilič in Zoran Stevanović. Razprava se je osredotočila na aktualne politične in gospodarske teme pred bližnjimi volitvami.

Peter Gregorčič in Igor Lukšič, gosta v oddaji 24UR ZVEČER, sta nato analizirala nastope predsednikov strank. Gregorčič je izpostavil, da "se je danes zelo dobro videlo, da resni politični akterji jemljejo vašo televizijo kot pomembnega odločevalca." Udeleženci so bili po oceni analitika "bistveno bolj pripravljeni" kot na prejšnjih soočenjih in napak niso delali. Vidne so bile razlike v nastopu: Janša je bil mirnejši, medtem ko je Golob deloval bolj glasno.

Med razpravo o političnih pretendentih za mandatarja se je izkazalo, da so stvari "še vedno zelo odprte". Gregorčič je posebej poudaril, da čeprav ankete Janši kažejo najbolje, ima "izjemno slab mandatarski koalicijski potencial." Razen NSi, ostale stranke, z izjemo Anžeta Logarja, ki se glede tega vprašanja ni izrekel, "sodelovanje z njim zavračajo." Janševo izjavo, da bo poklical "preostalih 50 poslancev," je Gregorčič razumel, da Janša očitno cilja na 38 mandatov, kar po njegovem mnenju ni realno.

Lukšič je opazil, da sta bila Janša in Golob na soočenju prepričljiva, vendar z obrnjenimi vlogami, kot jih imata v javnosti. Janša je deloval bolj spravljivo, medtem ko je bil Golob odločnejši, kar Lukšič pripisuje ustreznim inštrukcijam njunih ekip.

Gregorčič je tudi ostro kritiziral ekonomsko politiko trenutne vladne koalicije, trdeč, da je "najbolj zamočila v Sloveniji." Poudaril je, da so davki, kot so prispevki, zaradi velikosti države težko zmanjšljivi, ker smo majhna država. Glavni problem vidi v dohodnini, kjer je vlada v "revanšizmu" razveljavila višjo splošno olajšavo, ki jo je uvedla prejšnja vlada.

Po mnenju Lukšiča sta božičnica in dvig minimalne plače "premalo" za dolgoročno izboljšanje položaja delavcev. Opozoril je, da je življenje pri nas za tiste, "ki živimo od dela, je slabše," medtem ko je za "tiste, ki imajo veliko kapitala, bistveno boljše." "Ne gre nam najboljše pri urejanju tega," je prepričan. Davčno politiko je opisal kot ključno orodje za uravnavanje tega razmerja, v kateri moramo najti optimalen model za majhno državo, kot je Slovenija. Dotaknil se je tudi vprašanj javne porabe, vključno s financiranjem socialnih pravic in brezplačnega izobraževanja. Kot ključno vprašanje za prihodnost je izpostavil dvig kakovosti življenja vseh državljanov, ki mora biti jedro razprave.

