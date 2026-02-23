Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Analiza ključnih diskusij in nastopov: kdo je najbolj prepričal?

Ljubljana, 23. 02. 2026 23.41 pred 26 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER U.Z.
Lukšič in Gregorčič v oddaji 24UR ZVEČER

Kdo je najbolj blestel, kdo je pogorel, je kdo zavajal, lagal? Na katerih temah so se najbolj kresala mnenja? Z gostoma – Petrom Gregorčičem in Igorjem Lukšičem – smo komentirali prvo veliko soočenje parlamentarnih strank na naši televiziji, ki so se ga prvič v tej kampanji udeležili prav vsi voditelji strank, ki jim ankete kažejo najboljše. Kako ocenjujeta debato, besedne duele in kdo je najbolj prepričal?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Analiza soočenja z Gregorčičem in Lukšičem
    20:29
    Iz 24UR ZVEČER: Analiza soočenja z Gregorčičem in Lukšičem
  • Iz 24UR ZVEČER: Gregorčič in Lukšič o tem, kdo ju je prepričal
    03:16
    Iz 24UR ZVEČER: Gregorčič in Lukšič o tem, kdo ju je prepričal
  • Iz 24UR ZVEČER: Zakulisje soočenja
    02:15
    Iz 24UR ZVEČER: Zakulisje soočenja

Prvo veliko soočenje parlamentarnih strank pred bližajočimi se volitvami je potekalo z udeležbo vseh strankarskih voditeljev. Robert Golob in Janez Janša sta se z ramo ob rami srečala po dolgem času, sodelovali so tudi Matjaž Han, Anže Logar, Luka Mesec, Jernej Vrtovec, Vladimir Prebilič in Zoran Stevanović. Razprava se je osredotočila na aktualne politične in gospodarske teme pred bližnjimi volitvami.

Preberi še Prvaki strank o davkih, zunanji politiki, zdravstvu, integriteti in povezovanju

Peter Gregorčič in Igor Lukšič, gosta v oddaji 24UR ZVEČER, sta nato analizirala nastope predsednikov strank. Gregorčič je izpostavil, da "se je danes zelo dobro videlo, da resni politični akterji jemljejo vašo televizijo kot pomembnega odločevalca." Udeleženci so bili po oceni analitika "bistveno bolj pripravljeni" kot na prejšnjih soočenjih in napak niso delali. Vidne so bile razlike v nastopu: Janša je bil mirnejši, medtem ko je Golob deloval bolj glasno.

Med razpravo o političnih pretendentih za mandatarja se je izkazalo, da so stvari "še vedno zelo odprte". Gregorčič je posebej poudaril, da čeprav ankete Janši kažejo najbolje, ima "izjemno slab mandatarski koalicijski potencial." Razen NSi, ostale stranke, z izjemo Anžeta Logarja, ki se glede tega vprašanja ni izrekel, "sodelovanje z njim zavračajo." Janševo izjavo, da bo poklical "preostalih 50 poslancev," je Gregorčič razumel, da Janša očitno cilja na 38 mandatov, kar po njegovem mnenju ni realno.

Lukšič je opazil, da sta bila Janša in Golob na soočenju prepričljiva, vendar z obrnjenimi vlogami, kot jih imata v javnosti. Janša je deloval bolj spravljivo, medtem ko je bil Golob odločnejši, kar Lukšič pripisuje ustreznim inštrukcijam njunih ekip.

Gregorčič je tudi ostro kritiziral ekonomsko politiko trenutne vladne koalicije, trdeč, da je "najbolj zamočila v Sloveniji." Poudaril je, da so davki, kot so prispevki, zaradi velikosti države težko zmanjšljivi, ker smo majhna država. Glavni problem vidi v dohodnini, kjer je vlada v "revanšizmu" razveljavila višjo splošno olajšavo, ki jo je uvedla prejšnja vlada.

Po mnenju Lukšiča sta božičnica in dvig minimalne plače "premalo" za dolgoročno izboljšanje položaja delavcev. Opozoril je, da je življenje pri nas za tiste, "ki živimo od dela, je slabše," medtem ko je za "tiste, ki imajo veliko kapitala, bistveno boljše." "Ne gre nam najboljše pri urejanju tega," je prepričan. Davčno politiko je opisal kot ključno orodje za uravnavanje tega razmerja, v kateri moramo najti optimalen model za majhno državo, kot je Slovenija. Dotaknil se je tudi vprašanj javne porabe, vključno s financiranjem socialnih pravic in brezplačnega izobraževanja. Kot ključno vprašanje za prihodnost je izpostavil dvig kakovosti življenja vseh državljanov, ki mora biti jedro razprave.

Celoten pogovor si poglejte v zgornjih videoposnetkih!

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Politično soočenje parlamentarne stranke volitve 2026 lukšič gregorčič
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543