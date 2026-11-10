Psiholog Rigler: Vzgoja se začne ob rojstvu otroka, ne v adolescenci

Nedavni incidenti, v katere so vpleteni mladoletniki, vključno z napadom s pirotehničnimi sredstvi na policijsko postajo, odpirajo vprašanja o odnosu mladih do avtoritete. Klinični psiholog Tristan Rigler pojasnjuje, da pri tovrstnih dejanjih v osnovi ne gre nujno za odsotnost strahu, temveč za razvojno pogojeno preizkušanje mej. V obdobju adolescence posamezniki namreč nenehno preverjajo trdnost družbenih norm in avtoritet. Rigler ob tem opozarja: "Težava pa nastopi seveda, če teh mej ni oziroma so preveč ohlapne. Ker mladostnik išče meje, išče, kakšne so posledice njegovih dejanj, in če odziva pravilnega ni, seveda išče naprej." Brez ustreznega odziva družbe in staršev se prag takšnih nesprejemljivih dejanj postopoma le še zvišuje.

Pomemben dejavnik pri razumevanju deviantnega vedenja je dinamika znotraj vrstniške skupine, ki jo sodobna tehnologija še dodatno potencira. Posameznik v skupini namreč pogosto ravna popolnoma drugače, kot bi ravnal sam, saj išče potrditev z različnimi socialno nezaželenimi dejanji. Ko mladostniki uničevanje lastnine posnamejo in objavijo na spletu, lahko po besedah Riglerja govorimo o instrumentalni agresivnosti. "Ta agresivnost ima svoj namen, in to je, status v skupini. Najverjetneje je višji status, več kot si upa, po drugi strani pa to dosega tudi na družabnih omrežjih lahko veliko število všečkov in različnih odzivov," pojasnjuje Rigler in dodaja, da gre v ekstremnih primerih celo za ustvarjanje finančnega zaslužka.