Ekstremne razmere v ZDA se nadaljujejo: po poledenelih cestah drsijo avtomobili

Razmere na cestah so slabe tudi zaradi pomanjkanja upravljavcev snežnih plugov, za kar so krive predvsem nizke plače, poroča BBC.

Visoko število smrtnih žrtev je posledica predvsem številnih prometnih nesreč. V Ohiu je prišlo do naleta 50 avtomobilov, umrli so štirje vozniki. Še štirje so umrli v drugih prometnih nesrečah v tej zvezni državi.

V Seattlu in Portlandu je led prekril ulice in ceste, zato so zaprli muzeje gledališča, knjižnice in živalski vrt. Zdravniki so sprejemali le najnujnejše bolnike.

"Če lahko, ostanite doma," je na Twitterju zapisal predstavnik okrožja Dow Constantine. "Prosim, ne objavljajte na TikToku, kako poskušate voziti po ledu."

A ljudje opozoril niso upoštevali. Ceste in pločniki so bili sicer veliko bolj prazni kot običajno, a kmalu je zavladal kaos. Avtomobili, tudi parkirani, so po hribovitih ulicah Seattla drseli kot po tekočem traku. Led naj bi se kmalu stalil, vendar je to le hladna tolažba za reševalce, ki imajo te dni veliko dela, poroča The Seattle Times.