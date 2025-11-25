Svetli način
Slovenija

Trenje po referendumu: Ostri zapisi, pozivi k odstopu

Ljubljana, 25. 11. 2025 21.36 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
24UR ZVEČER
Po referendumu o dostojni smrti so se v slovenski politiki razvnele strasti. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je z ostrim spletnim zapisom izzvala poslanca Horvata, ki je izid referenduma označil za pomembno sporočilo ljudstva, pozivajoč k odstopu predsednika vlade in pregledu gospodarskih dosežkov.

Poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič je na omrežju X objavila zapis, v katerem je Novo Slovenijo označila za 'oprodo SDS'. Zapis je postal osrednja točka politične izmenjave mnenj. Poslanec Jožef Horvat iz Nove Slovenije je kritično poudaril izid referenduma kot dokaz vključenosti javnosti v odločanje o prihodnosti, hkrati pa je ostro reagiral na vsebino Grgurevičinega zapisa.

Menil je, da takšna komunikacija ne sodi v parlamentarni dialog in da ni vredna poslanca. Horvat je ta zapis označil tudi za simptom delovanja koalicije, ki po njegovem mnenju ne upošteva standardov etike in spoštljivega političnega diskurza. Poudaril je tudi pomembno vlogo civilne družbe in zdravstvene stroke pri uspehu referenduma.

Predstavnica Gibanja Svoboda Sara Žibrat je odgovorila na očitke, da zapis poslanke Grgurevičeve predstavlja grožnjo. Poudarila je, da Gibanje Svoboda dosledno zagovarja spoštljiv dialog in da so se tudi sami v kampanjo vključili spoštljivo, brez širjenja zavajajočih sporočil. Prav tako je izpostavila, da vlada teme zakona o dostojni smrti ni ideološko obarvala, temveč jo je prejela od civilne družbe, na posvetovalnem referendumu pa so preverjali javno mnenje, preden so pripravili zakon.

Izrazila je obžalovanje, da so nekatere organizacije, kot je Cerkev in Zdravniška zbornica, s svojim referendumskim kompasom zmedle volivce. To naj bi politiziralo intimno temo, ki po njenem mnenju ne bi smela postati politični predmet razprave, še posebej ker je bila to izrazito osebna tematika. 

Hkrati je zavrnila Horvatovo trditev o slabosti zakona, poudarjajoč, da je bila morebitna težava v želji po vključitvi zdravniške stroke kot varovalke in preprečevanju zlorab, kar so nekateri zdravniki javno podprli, drugi pa temu nasprotovali.

"Meni je res žal, da so verjetno nekateri ljudje ostali doma, ker so bili zmedeni, ker se je v kampanjo vključila cerkev," je dodala.

Horvat je ostal nepopustljiv pri svoji zahtevi po odstopu predsednika vlade Roberta Goloba. Slednjega je opozoril, da je v zadnjih sedmih mesecih ljudstvo trikrat jasno izrazilo svoje stališče, kar naj bi bil indikator pomanjkanja zaupanja v vladno politiko. 

"V zadnjem letu ali pa bolj točno v zadnjih sedmih mesecih je dr. Robert Golob dobil tri zelo pomembna sporočila," je opozoril Horvat.

Horvat je ostro kritiziral navedbe predstavnice Gibanja Svoboda, da ni bilo agresivne kampanje, in je v nasprotju z njo izpostavil lastno regijo Ljutomer, kjer so bili rezultati Gibanja Svoboda slabši od državnega povprečja. 

Žibratova je zavrnila Horvatove kritike in jih povezala s prejšnjo vlado, ki naj bi vladala z odloki in zapustila visok javni dolg. Izpostavila je, da je trenutna vlada prejela zvišano bonitetno oceno zaradi sprejetih strukturnih reform, ki so izboljšale fiskalno vzdržnost in stabilizirale javni dolg ter zagotovile gospodarsko rast. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
referendum politika Jožef Horvat Gibanje Svoboda vlada Roberta Goloba
