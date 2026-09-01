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Slovenija

Referendumski izziv: Razkol med socialno varnostjo in konkurenčnostjo

Ljubljana, 01. 09. 2026 06.00 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Sindikati proti delodajalcem

Ali gre pri interventnem zakonu za referendum o zdravem razumu, kot pravi Zoran Stevanović, ali gre za referendum o tem, da bogati dobijo še več, ali za referendum, na katerem odločamo, ali bodo vsi dobili več. Začenja se zbiranje podpisov za izvedbo enega najpomembnejših referendumov, na katerem bomo odločali, v katero smer bo šla Slovenija na področju davkov, zdravstva, dolgotrajne oskrbe, upokojevanja. V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev, in Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

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  • Iz 24UR ZVEČER: Sindikati proti inteventnemu zakonu
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  • Iz 24UR ZVEČER: Zbiranje podpisov za referendum
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    Iz 24UR ZVEČER: Zbiranje podpisov za referendum

V Sloveniji se s pričetkom zbiranja podpisov odpira pot k izvedbi enega ključnih referendumov, ki bo začrtal prihodnjo smer države na področjih davčne politike, zdravstva in pokojninskega sistema. Interventni zakon, ki je jabolko spora, med drugim predvideva znižanje DDV na energente z 22 na 9,5 odstotka ter uvedbo 5-odstotnega DDV na osnovna živila, kot so moka, kruh in meso.

Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije opozarja na resne posledice, ki bi jih zakon imel na stabilnost javnih financ. Po njegovih besedah je podpis pod referendumsko pobudo nujen, "ker samo na ta način lahko ohranimo vsaj to, kar imamo danes." Opozoril je, da zakon povzroča znaten manjko v proračunu, iz katerega se financirajo zdravstvo, šolstvo in otroški dodatki. "Politika nima monopola oblasti," dodaja Zorko in poudarja, da državljani prek referenduma izvajajo nadzor nad zakonodajnimi predlogi. Po izračunih različnih institucij bi lahko samo v zdravstveni in pokojninski blagajni zmanjkalo več sto milijonov evrov.

Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev Slovenije vidi situacijo povsem drugače. Zagovarja tezo, da je Slovenija trenutno nekonkurenčna in da zakon predstavlja nujen korak naprej. "Sami vemo, da smo na lestvici konkurenčnosti v zadnji tretjini," poudarja Trobiš in dodaja, da je treba pogledati sosednjo Avstrijo, ki ima urejeno socialno kapico in kljub temu močan socialni sistem.

Na očitke sindikatov odgovarjajo v Združenju delodajalcev s trditvijo, da je zakon namenjen povečanju neto plač in spodbujanju strokovnjakov, da ostanejo v državi. "Mi smo predraga država in potrebno je nekaj narediti na tem področju," opozarja Trobiš. Poudarja, da socialna kapica v Avstriji deluje in omogoča ljudem, da prejmejo do 2000 evrov več na leto, odvisno od prejemka.

Kljub temu da kritiki poudarjajo, da gre le za 1,6 odstotka zaposlenih, Trobiš vztraja, da so prav ti strokovnjaki motor razvoja, ki ga nujno potrebujemo, če se želimo odmakniti z dna evropske lestvice konkurenčnosti gospodarstva. Po njegovem mnenju bi razbremenitev visokih plač omogočila privabljanje vrhunskih strokovnjakov. Kot primer navaja težave pri zaposlovanju tujcev: "Zaposlili smo Šveda, ki smo mu morali plačati 10 odstotkov več, kot zasluži na Švedskem, da je sploh prišel."

Medtem ko delodajalci poudarjajo pomen konkurenčnosti in visoke dodane vrednosti, sindikati opozarjajo na naraščajoče razslojevanje: "Zakon bo pomenil še večje razslojevanje in padec kakovosti življenja."

Več o tem si lahko pogledate v zgornjih videih ali oddaji 24UR ZVEČER.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
referendum interventni zakon socialna kapica ZSSS Združenje delodajalcev
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