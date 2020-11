Robert Časar oproščen v zadevi Grafist

Sodnik Matevž Gros je pojasnil, da tožilstvu ni uspelo dokazati naklepa pri sklepanju pogodbe za izvedbo del v Luki Koper, prav tako pa naj bi tedanje vodstvo Luke Koper do takih odločitev pri urejanju novega parkirišča za skladiščena osebna vozila pripeljale razmere v letih 2007 in 2008.

Tožilka Polona Veberič je v zaključnih besedah sicer zahtevala enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let za Roberta Časarja in osemmesečno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let za Ireno Andrejašič Troho. S takim predlogom se je strinjala tudi pooblaščenka Luke Koper Eva Rop.

Zagovornika obeh obtoženih, Časarjev zagovornik Danijel Planinšec in zagovornik Andrejašič Trohove Nejc Ukmar, pa sta sodišču predlagala, da ju oprosti.