Rogaška Slatina: Od legende do najdragocenejše mineralne vode na svetu

Potep po Rogaški Slatini razkriva izjemno prepletanje mitološke legende in edinstvene naravne dediščine. Osrednjo vlogo igra pripoved o krilatem konju Pegazu, ki naj bi s silovitim udarcem kopita v tla odkril izvir edinstvene zdravilne mineralne vode, danes splošno znane kot Donat. Ta izjemni naravni pojav je sprožil zgodbo o Rogaški Slatini kot očarljivem zdraviliškem kraju, ki skozi stoletja združuje tradicijo, blagodejno naravo in vitalnost iz vrelca mladosti.

Obiskovalce navdušuje tudi razgled s stolpa Kristal in nepozaben polet s pomočjo očal za virtualno resničnost, ki omogočajo polet nad mestom in odprejo tudi vpogled v preteklost mesta.

Več o zanimivostih Rogaške Slatine v zgornjem video prispevku!