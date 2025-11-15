Svetli način
Moja Slovenija

Rogaška Slatina: Od legende do najdragocenejše mineralne vode na svetu

Rogaška Slatina, 15. 11. 2025 17.38 | Posodobljeno pred 24 minutami

Rogaška Slatina, kraj s stoletno tradicijo, ponosno predstavlja preplet mitološke legende o Pegazu in izviru zdravilne mineralne vode Donat. Sodobne pridobitve, kot sta Stolp Kristal in Anin dvor, združujejo bogato preteklost z vizijo prihodnosti in privabljajo vedno več obiskovalcev.

Potep po Rogaški Slatini razkriva izjemno prepletanje mitološke legende in edinstvene naravne dediščine. Osrednjo vlogo igra pripoved o krilatem konju Pegazu, ki naj bi s silovitim udarcem kopita v tla odkril izvir edinstvene zdravilne mineralne vode, danes splošno znane kot Donat. Ta izjemni naravni pojav je sprožil zgodbo o Rogaški Slatini kot očarljivem zdraviliškem kraju, ki skozi stoletja združuje tradicijo, blagodejno naravo in vitalnost iz vrelca mladosti. 

Obiskovalce navdušuje tudi razgled s stolpa Kristal in nepozaben polet s pomočjo očal za virtualno resničnost, ki omogočajo polet nad mestom in odprejo tudi vpogled v preteklost mesta.

Več o zanimivostih Rogaške Slatine v zgornjem video prispevku!

