S temi triki boste otroka prepričali, da ne bo izpustil zajtrka

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, prazna vreča ne stoji pokonci in zjutraj jej kot kralj, zvečer pa kot berač ... To so reki, ki so jih tudi nam govorile že babice, a vemo, da na otroke večkrat nimajo učinka. Prav zdrav in uravnotežen zajtrk pa je res pomemben za zdravega in srečnega otroka. Če vašemu jutranja poslastica ne diši, ga boste morebiti prav s temi triki prepričali, da zajtrka ne bo več izpuščal. Čeprav se morda sprva ne zdi tako, ima lahko prav čas, ki ga otrok preživi ob zajtrku, številne pozitivne lastnosti, ki mu bodo sledile tudi v nadaljnjem življenju.

Po zajtrku navadno sledi šola, številne raziskave pa so pokazale, da prav zdrav zajtrk otroku pomaga pri večji zbranosti, pa naj ga čaka učenje, intenzivno poslušanje, branje ali pa celo igra. Zdrav zajtrk je pač odličen vir energije, številne raziskave v preteklosti pa so že dokazale, da so otroci, ki redno jedo zajtrk, redkeje odsotni od pouka kot tisti, ki prvi jutranji obrok preskočijo. Prav tako se zgodnji jedci posledično pogosteje odpovejo nezdravim malicam, kot so sladkarije, slani prigrizki in gazirane pijače, kar pomaga tudi pri uravnavanju teže. Naj bo to čas za skupno druženje Čeprav veliko staršev še predobro pozna jutranje tekanje sem in tja ter neprestano pogledovanje na uro, je prav miren zajtrk najlažji način, s katerim boste svojega otroka prepričali v redno uživanje zdravega jutranjega obroka. Sami najbolje poznate svojo rutino, a pomembno je, da celotno jutro načrtujete okrog zajtrka in ne obratno. Četudi gre le za 15 minut, bo čas, ki ga z otrokom porabite za skupni zajtrk, čas, ki si ga bo otrok zapomnil kot mirnega in prijetnega, na dolgi rok pa tudi kot eno izmed lepših obdobij svojega otroštva. Prav zato obstaja veliko večja možnost, da si bo čas za zajtrk vzel tudi v odrasli dobi in to navado prenesel na svoje otroke. Za nekaj trenutkov se ustavite, ne hitite, usedite se, vprašajte otroka, kakšni izzivi ga ta dan čakajo, kako se počuti, ali ga kaj skrbi, česa se veseli. Uživanje zajtrka bo ob tem postalo povsem obstransko opravilo, ki ga bo otrok hitro sprejel in se nanj navadil.

icon-expand Redni in mirni zajtrki bodo otroku ostali v prijetnem spominu tudi v odrasli dobi. FOTO: Dreamstime

Načrtujte vnaprej Jutranje vstajanje marsikdo izmed nas odlaga do zadnje možne sekunde, zato vam rešitev, da sebe ali otroka zbudite nekaj minut prej, skoraj zagotovo ne bo všeč. A tudi temu se lahko izognete, če nekatere stvari, ki vam zjutraj kradejo čas, preprosto storite že večer prej. Brez težav lahko otroku oblačila za prihodnji dan pripravite že prej, prav tako lahko to stori tudi sam, če ima že možnost samostojne izbire. Tako otrokova šolska torba kot vaša torba za službo vas lahko že od večera čakata pripravljeni ob vhodnih vratih, s tem pa ne boste dobili zgolj pomembnih nekaj minut za mirno uživanje zajtrka, temveč boste otroku vcepili tudi večji čut za odgovornost in boljši časovni izkoristek. Bodite zgled Če otroka učite, da mora zajtrkovati, mu morate biti seveda tudi sami zgled. Marsikateri starš otroku narekuje zajtrk, a ga sam ne uživa, kar je velika napaka, saj tudi vaše telo potrebuje gorivo za izzive, ki so pred vami, prav tako pa morate otroku pokazati, da tudi sami sledite svojim naukom. Številni obroki, ki so hitro pripravljeni in posledično ne porabijo preveč časa, so zdravi in hranilni ne zgolj za odraščajoča otroška telesa, temveč tudi za odrasle ljudi, čas, ki ga boste namenili ne zgolj zajtrku, temveč tudi pogovoru, pa bo blagodejno vplival tudi na vas, vas pomiril, dal več zagona in energije za dan, ki je pred vami, poleg tega pa bo še poglobil vez med vami in otrokom.

icon-expand Stvari, ki vam zjutraj kradejo čas, opravite večer prej in si zjutraj raje privoščite nekaj mirnih minut za zajtrk. FOTO: Shutterstock

Da bo zajtrk tako hitro pripravljen kot tudi zdrav, sta poskrbela Tina Berlecin Mark Kališnik, ki sta nam svojo blagovno znamko Mul'cže pred dvema letoma predstavila tudi v projektu Štartaj Slovenija. Zdaj se v tega vračata z dvema novima izdelkoma, Mul'c instant, mešanico za pripravo žitnega obroka brez kuhanja, ki je vir beljakovin in prehranskih vlaknin. Tega si lahko privoščite v dveh okusih, lešnik in kakav, brez težav pa si ga lahko pripravijo tudi otroci sami. Le dodate mleko ali rastlinski napitek in ga že lahko uživate; toplega ali hladnega. Glavna sestavina mešanice so ovseni biokosmiči, ki imajo nizek glikemični indeks, zato boste ostali siti dlje časa. Ko jim dodate tekočino, se takoj omehčajo in tako nastane kremasta struktura obroka. Vse sestavine so naravne in bio certificirane, namesto belega sladkorja pa je dodan bio kokosov sladkor. Mešanica je na voljo v velikem, 500-gramskem pakiranju.

icon-expand Tina in Mark, ki sta ustanovila blagovno znamko Mul'c, tokrat predstavljata novo mešanico za pripravo žitnega obroka brez kuhanja, ki bo vaš čas priprave zajtrka močno skrajšala. FOTO: POP TV

Ob tem nam jeTinazaupala, da se je ideja za omenjeno novost zgodila zahvaljujoč njunim rednim strankam, ki so ostale izdelke Mul'c že vzeli za svoje. "Ideja za izdelek Mul'c brez kuhanja se pravzaprav ni rodila, pač pa so pobudo zanj dali najini kupci. Čedalje pogosteje so se namreč pojavljali ljudje, kupci, ki so nama dajali pozitivne povratne informacije; da jim je izdelek všeč, a so nama tudi povedali, da bi ga uporabljali pogosteje, če bi priprava vzela manj časa. Prvotni izdelek je bilo namreč treba skuhati, tega, ki ga predstavljava zdaj, pa ne,"nam pove Tina, ki ne skriva, da jima je z Markom najpomembnejše to, da jima bodo kupci zaupali in posledično zaupali v njune izdelke. "Za vse najine izdelke je značilna visoka kakovost. Želiva doseči, da bodo kupci ob blagovni znamki Mul'c pomislili na naravno hrano brez vseh E-jev. Da bodo brez pomisleka in pretiranega branja deklaracij zaupali v to, da so kupili nekaj, kar je kakovostno, dobro zanje in vredno svoje cene. To je edino, v kar zaupava v teh negotovih časih, vse ostalo bo pokazal čas. Brez zaupanja je vse ostalo tako ali tako zaman." Glasujte za HIT PRODUKT 2020in osvojite nagrade! Sodelujte pri odločitvi, kdo bo letos osvojil laskavi naziv HIT PRODUKT 2020 in z nakupom izdelkov podprite slovenske podjetnike. Z oddajo glasu sodelujete v tedenskem žrebu za nagrade Štartaj Slovenija.

icon-expand Mešanica za pripravo žitnega obroka brez kuhanja Mul’c instant na vas čaka v trgovinah Interspar in Spar. FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija