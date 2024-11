S to mešanico lahko prav vsak pripravi okusen kruh z drožmi

Igor se zaveda, da je prehod na ekološko kmetovanje zahteven, a kljub temu mu prinaša zadovoljstvo. " Predvsem si bolj odgovoren do sebe, drugih in do narave ," pravi. " Rabiš več znanja, nove tehnologije, strpnosti, več energije in dela je tudi več. " Zaveda se, da je ekološko kmetovanje način dela, ki zahteva čas, potrpljenje in predanost. Na njegovi kmetiji se trudijo, da bi s svojimi pridelki pozitivno vplivali na okolje in lokalno skupnost.

Kljub izkušnjam pa je čutil, da mu delo v podjetju ne prinaša zadovoljstva, zato se je odločil za preobrat. Po prevzemu kmetije je začel s preobrazbo konvencionalne kmetije v ekološko , kar je zahtevalo pogum in predanost. Kmetija danes obsega 31 hektarjev, kjer prideluje pet različnih vrst žitaric, poleg tega pa ima mlin, oljarno, kokoši nesnice in avtohtone slovenske prašiče.

Igorjeva pot se je začela na kmetiji, kjer je preživel svoje otroštvo. Kljub ljubezni do narave, ki jo je čutil ob igrah med polji in gozdom, si ni želel slediti družinski tradiciji. " Na kmetiji sem odraščal vse svoje življenje in mi je življenje na kmetiji poznano ," pravi Igor. Po končani šoli se je zaposlil v gospodarstvu, kjer se je srečeval z mnogimi pritiski. " Do leta 2018 sem bil zaposlen na gospodarskem podjetju, kjer sem delal v logistiki in si pridobil veliko izkušenj na področju organizacije, vodenja, timskega dela, " pojasnjuje.

Enostavna pot do svežega kruha

Med Igorjevimi inovacijami je že omenjena bio mešanica za kruh z drožmi, ki omogoča vsakomur, da speče okusen in hranljiv kruh. "Z zmesjo BeEko je peka vrhunskega kruha z drožmi mala malica," pojasnjuje Igor. Navodila za peko so zasnovana tako, da jih lahko razume vsakdo, tudi tisti, ki se prvič loteva peke. Na embalaži so jasna pisna navodila, poleg tega pa je na voljo QR koda, ki vodi do video navodil. Ta vodiča ponujata enostavne korake, ki jih lahko vsakdo spremlja in sledi.

"Sama priprava kruha oz. navodila so pripravljena tako, da so za vse, ki želijo speči kruh, izvedljiva." Mešanica vsebuje ekološke sestavine, kot so pšenična mehka moka, polnozrnata ržena in pirina moka, lanena, sončnična in bučna semena ter suhe droži. "Vse glavne sestavine so pridelane na naši ekološki kmetiji in se sproti pridelujejo, tako da so vedno sveže," dodaja.

Strokovnost popelje Igorjevo mešanico na višji nivo

Kruh z drožmi je v zadnjih letih pridobil na priljubljenosti in to z dobrim razlogom. Peka kruha z drožmi je tudi umetnost, ki prinaša bogat okus in teksturo, ki ju je težko doseči z običajnimi metodami peke. In pa umetnost, ki je vsak ne more osvojiti v sekundi. Igor se je že od začetka zavedal, da potrebuje pomoč, zato je pri recepturi bio mešanice za kruh z drožmi sodelovala Marjetka Škafar, ki ima s peko kruha z drožmi ogromno izkušenj.

"Marjetka Škafar je vsekakor gospa, ki živi za peko kruha z drožmi, ona je res specialistka na tem področju," poudarja Igor. Zelo dobro pozna, kako se obnašajo droži in obvlada tehnologijo peke, kar je ključno za kakovost končnega izdelka. Brez njenega znanja in izkušenj, bi bila mešanica BeEko morda le še ena v vrsti, vendar je po Igorjevih besedah njena prisotnost dvignila kakovost in uporabnost izdelka na novo raven.

"Pri naši mešanici za kruh smo dodali 5 različnih sestavin, plus droži in sol, potrebno je bilo narediti pravo razmerje mešanice, da imamo lahko zdaj izjemno hranljiv in okusen kruh. In to je bila sposobna narediti Marjetka," dodaja Igor.