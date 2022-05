Akcija 24ur.com proti sovražnemu govoru: Šaljivi komentarji

Na portalu 24ur.com namreč lahko uporabniki pod člankom vedno pustijo svoje razmišljanje ali komentar. Kot razlaga odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina, v uredništvu verjamejo v pravico do svobodnega izražanja mnenj, veliko težavo pa imajo z vsesplošno zlorabo te pravice.

“Mislim, da je pomembno, da imajo uporabniki naše spletne strani tudi uveljavljeno in stalno mesto, kjer se lahko sprostijo in tudi ujezijo, želimo le, da bi v tej razpravi bili argumentirani, predvsem pa bomo vztrajali, da bo vodilo dostojnost in spoštovanje drugače mislečih. Veliko truda, časa in razmisleka vložimo v to, kaj je na naši spletni strani dovoljeno in kaj ne. Poleg moderatorjev, ki preberejo vsakega od več kot milijon objavljenih komentarjev na leto, imamo tudi filter žaljivih besed, pri prepoznavi sovražnega govora pa nam pomaga tudi umetna inteligenca. Naša akcija proti sovražnemu govoru je prva, ki ni usmerjena k prepovedim in brisanjem, temveč spodbuja h kreativnemu in sproščenemu razmišljanju ter komentiranju.”

Zato bomo tekom akcije in v sodelovanju s stand up komiki registrirane uporabnike spodbujali k pisanju čim bolj šaljivih komentarjev in na ta način na poljuden način opozorili na problematiko sovražnega govora. Bralci bodo glasovali za najbolj izviren šaljiv komentar, dokončno sito najboljših, ki bodo tudi nagrajeni, pa bo izbrala skupina komikov, ki akcijo podpira.

»NAMESTO ŽALJIVK RAJE PIŠIMO ŠALJIVKE.«

Matic Kokošar, Ajda Peternel, Dejan Ikovič, Matevž Baloh in Matej Pušnik so stand up komiki, ki so stopili skupaj in pozivajo k pisanju šaljivk. Več vam povedo v VIDEU.