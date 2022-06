Komičarka Ajda: Cenim ljudi, ki spišejo nekaj humornega

Ajda Peternel je 23-letna diplomirana kiparka, ki se ukvarja s stand up komedijo. Je ena izmed podpornic naše akcije proti sovražnemu govoru Žaljivi, šaljivi komentarji, zato je namignila, kako šaljiv komentar sploh napisati. Ob tem nam je povedala še, kako sama gleda na komedijo, kdo jo navdihuje in kdo nasmeji.

Ajda Peternel je svojo stand up kariero začela tako, da se je prijavila na prireditev Open mic v ljubljanskem klubu 10ka, kjer se lahko na odru preizkusijo mladi komiki. Dejstvo, da je komičarka v svetu komedije, kjer prevladujejo moški, je ne skrbi, saj meni, da ženskam ni nič težje uspeti kot moškim. "Tisto, kar šteje, je material, delo, upoštevanje nasvetov, samoanaliza, ukvarjanje še z drugimi stvarmi, ki kasneje lahko komplementirajo tvoj nastop. Vsem je enako težko uspeti." Komičarka ima jasne želje za prihodnost v svetu komedije: "Nekoč bi rada ustvarila svojo solo predstavo, pa če je samo ena, pa če je šele čez 30 let. Eno tako, da ljudem po koncu predstave v spominu ne ostane sam to, da so se zelo velik smejali, ampak da še malo več odnesejo zase." Navdih za svoje delo črpa pri različnih komikih in komičarkah: "Vsak mi je po svoje v navdih, vsak predstavi nek nov element, način šaljenja, pavziranja med šalami, poudarjanja, energije, teme, način pripovedovanja." Kljub temu pa niso komiki tisti, ki jo najbolj nasmejijo, ampak otroci. "Primer: medtem ko rešujem spor v peskovniku za mano dva fantka plešeta v krogu, se režita na vsa usta in si kažeta sredince."

icon-expand Ajda Peternel FOTO: POP TV

Pravi, da ji zaenkrat še ni treba biti pazljiva, da s svojimi šalami koga ne užali, saj ne obravnava potencialno žaljivih tem. "Mi pa ni do žaljenja oziroma smeha za vsako ceno – ali se smejimo vsi ali pa noben, ne bom žalila ene osebe ali skupine zavoljo smeha drugih. Če pa je kljub temu nekdo užaljen, pa dobrodošel, da to pove in da se šala popravi – se poskušam ne navezati na šale, da potem nisem v sporu, ker mi je šala predobra za predelavo. Zmeraj se da spisati boljšo šalo, ki je boljša že samo s tem, če ni več žaljiva." Ob tem dodaja, da se v komediji lahko šališ o vsem, a šele, ko znaš to narediti na spoštljiv in nežaljiv način. Ajda nam je še povedala, da smeh lahko premaga sovraštvo. "Tako se začnejo največja prijateljstva, da se sredi globokega sovraštva zgodi nek smešen slučaj, tak, da se smeha ne da več zadržati in kar naenkrat se do solz smejiš z nekom, ki si mu pet minut nazaj mislil populiti vse lase."

'Cenim ljudi, ki spišejo nekaj humornega' Mlada kiparka bere komentarje zgolj pod članki, kjer ljudje spoštujejo razpravo o določeni temi in predstavljajo svoja stališča. Pravi namreč, da ji je žal za ljudi, ki pišejo žaljive komentarje, in ceni ljudi, ki se potrudijo in spišejo nekaj humornega. "Žaljivi me bolj kot ne torej razočarajo, šaljivi pa razveselijo." In kakšen je njen nasvet za tiste, ki želijo sodelovati v naši akciji proti sovražnemu govoru in želijo napisati šaljiv komentar? "Svetujem jim, da naj članek najprej preberejo, izluščijo poved ali dve, ter poskušajo napisati nepričakovano repliko. Primer dobrega komentarja pod člankom: 'Vid valič je postal očka – a po Hofer ceni? … aja to ni ta.'" Namesto žaljivk raje pišimo šaljivke Da je smeh pol zdravja, šaljivi in neškodljivi komentarji pa še kako dobrodošli, potrjuje tudi akcija Žaljivi, šaljivi komentarji, s katero naš portal 24ur.com spodbuja k pisanju čim bolj šaljivih komentarjev in tako na poljuden način opozarja na problematiko sovražnega govora. Upoštevajte Ajdin nasvet in tudi vi napišite komentar, ki bo drugim pričaral nasmešek na obrazu.