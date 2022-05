Ksenija Benedetti: Za nekatere komentarje je škoda življenja in časa

Benedettijeva, ki je bila skoraj dve desetletji vodja Protokola RS, je podprla našo akcijo Ne žaljivi, ampak šaljivi komentarji, ki uporabnike interneta opozarja na 18. junij, mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Strokovnjakinja za protokol opozarja, da so škodljivi predvsem lažni profili na družbenih omrežjih, obsoja pa anonimne uporabnike, ki se za psevdonimi skrivajo ob izjavah, ki si jih sočloveku v živo ne bi upali izreči.

Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za protokol, ki bogato znanje širi na svoji akademiji, je podprla našo akcijo, ki poteka v sodelovanju s stand up komiki. Matic Kokošar, Ajda Peternel, Dejan Ikovic, Matevž Baloh in Matej Pušnik so združili moči in uporabnike naše spletne strani spobudili k pisanju šaljivih komentarjev, ki bodo nadomestili žaljive, ter na ta način opozorili na problematiko sovražnega govora. Benedettijeva je našo pobudo takoj zaznala in jo tudi podpira: ''Akcijo sem opazila na vaši spletni strani, takoj sem skočila in si rekla: 'Odlično!' To je res dober prispevek k temu, da se stvari nekoliko obrnejo, se pokažejo drugače. To, da se žaljivka obrne na šaljivko, se mi zdi odlična ideja.''

icon-expand Ksenija Benedetti FOTO: Luka Kotnik

Benedettijeva je na mesto šefinje protokola stopila julija 2000. V osemnajstih letih njene kariere se je v Republiki Sloveniji zvrstilo veliko zgodovinskih dogodkov, ki jih je pripravila in izvedla skupaj s sodelavci, denimo prvi uradni kraljevi obisk v Republiki Sloveniji, vrh Bush – Putin in srečanje šestnajstih predsednikov srednjeevropskih držav. Ob tem, da so ji zaradi področja, na katerem deluje, izjemno blizu pravila lepega vedenja, organizacija dogodkov, izobešanje zastav, obnašanje za mizo, pravila oblačenja in drugi protokoli, je izjemno ostra tudi do neprimernega obnašanja in izražanja na spletu, predvsem na družbenih omrežjih. Sama se je z žalitvami na spletu srečala že velikokrat: ''Včasih se mi zdi škoda časa, da bi odreagirala, včasih pa odgovorim. Ne boste verjeli, včasih celo skušam kakšnega človeka na primeren način pripraviti do tega, da malo razmisli o tem, kar je napisal.''

''Laži, natolcevanja in nalepke so pogoste. Včasih komentatorjem dokažem nasprotno in to podkrepim z dejstvi oziroma napišem resnico, podkrepljeno z dokazi. To storim, ko imam čas za to, po navadi pa pišem na omrežju Facebook, in ne na Twitterju. Tega sem zapustila točno zaradi tega, ker je bilo vsega preveč in je bilo zelo tarčno, zaznala sem, da je bilo zelo usmerjeno,'' pove o svojih izkušnjah in dodaja: ''Za to se mi zdi škoda življenja in časa, predvsem kadar gre za anonimne komentarje. Ko se ljudje skrivajo za anonimnostjo, so veliko pogumnejši in 'mečejo' iz sebe raznorazne stvari, ki jih človeku nikoli ne bi rekli v živo, ker bi jim takoj zmanjkalo poguma. Zdi se mi, da imajo avtorji takih komentarjev v sebi neke 'vozle', ki jih skušajo na tak način rešiti.''

icon-expand Ksenija Benedetti FOTO: protokol.si

Opozarja tudi na lažne profile, ki se ji zdijo izjemno škodljivi: ''Ti so na družbenih omrežjih največja težava. Ustvarjeni so namreč zato, da bi nekoga načrtno blatil. To se dogaja tako v politiki kot v gospodarstvu. Danes se PR-agencije ne najemajo samo zato, da se proizvajajo oglasi, ampak tudi za to, da se ustvarjajo lažni profili, ki imajo točno določeno nalogo – nekaj všečkati in nekaj oblatiti.''

Benedettijeva kljub kompleksni situaciji, ki vlada na področju, na katerem so aktivni uporabniki družbenih omrežij in komentatorji spletnih strani, rešitev vidi ravno v akcijah, kot je naša: ''Menim, da so odličen izziv za vse nas in primerna rešitev težave. Mislim, da bi moralo o tem govoriti čim več ljudi, ki jih javnost pozna in jim zaupa. Več ljudi govori o tem in ob tem poudarja, da tovrstno obnašanje na spletu ni primerno, prej se bodo ljudje, ki to počnejo, nad tem zamislili.'' Skrbi pa jo predvsem meja, ki na omrežjih ni jasno postavljena: ''Moram priznati, da sem na splošno v življenju optimist, ne pa na področju družbenih omrežij. Nov lastnik Twitterja je namreč že naznanil, da bo zagovarjal svobodo govora, vendar ta mora imeti neko mejo – to so sovražni govor, žaljivke ter usmerjene lažne novice in profili, ki podajajo neresnične informacije. Te namreč vplivajo na ljudi.'' Zato pa zagovarja že preverjeni recept za uspeh: ''Spremeniti moramo način komunikacije in to moramo početi z zgledom, vsak naj pri sebi malo razmisli, še posebej pa ljudje na vidnih položajih, ljudje v politiki, gospodarstvu, kulturi. Vsak naj pripomore, pa bo mogoče nekoč bolje.''