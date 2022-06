Naravnani 'negativno': od vprašanja preživetja do več stresa

Strokovnjaki so preverjali, kako aktivni so naši možgani ob pozitivnih, nevtralnih in negativnih novicah.

Če je nekoč negativna pristranskost naši vrsti zagotavljala preživetje, je danes drugače. "V današnjem svetu stalna negativna pristranskost ni več potrebna za preživetje. Poleg tega njena nenehna uporaba poveča raven stresa, poslabša našo srečo in splošno kakovost življenja. Poleg tega je težje biti potrpežljiv in dajati drugim," izpostavlja Berkoviceva.

Cacioppo je medtem beležil električno aktivnost v možganski skorji, ki odraža obseg obdelave informacij. Kadar so bili dražljaji negativni, so možgani reagirali z večjim porastom nevronske aktivnosti, kar je pokazalo, da na naše vedenje bolj vplivajo slabe novice kot dobre ali nevtralne novice.

O negativni pristranskosti je bilo narejenih veliko raziskav, izpostavlja. Izstopa delo dr. Johna Cacioppa na Univerzi v Chicagu. V njegovih študijah so udeležencem pokazali slike, za katere je bilo jasno, da vzbujajo pozitivna čustva, slike, ki zagotovo izzovejo negativna čustva, in slike, za katere je jasno, da povzročajo nevtralna čustva.

"Z evolucijskega vidika je bilo naše preživetje odvisno od te negativnosti. To je bil način, da so bili naši predniki previdni pri vseh okoljskih nevarnostih, ki so jim pretile. Ker so bili nenehno pozorni na grožnje in najslabše scenarije, so preživeli. Skozi evolucijo je pristranskost postala tako samodejna, da jo je mogoče zaznati v najzgodnejši fazi obdelave informacij v možganih," za portal univerze v Marbelli piše psihologinja in raziskovalka Eva Berkovic .

Reakcija na negativne novice

Mednarodna študija iz leta 2020 je medtem pokazala, da imajo bralci po vsem svetu močnejše psihofiziološke reakcije na negativne novice v primerjavi s pozitivnimi novicami. Poročilo o eni največjih študij s tega področja je bilo objavljeno v PNAS.

Obsežna študija je primerjala rezultate laboratorijskih poskusov v 17 različnih državah in je vključevala 1156 udeležencev. Udeleženci so si ogledali sedem zgodb BBC World News, medtem ko so njihove fiziološke odzive merili z beleženjem prevodnosti kože in srčnega utripa.

Udeležencem so bile prikazane pozitivne, negativne in nevtralne novice. Udeleženci iz vseh držav so imeli večjo variabilnost srčnega utripa ob negativnih kot pozitivnih novicah, kar je posledica povečane pozornosti in reakcije. Poleg tega so tisti, ki so gledali negativne novice, pokazali večjo spremembo v prevodnosti kože v primerjavi s tistimi, ki so gledali nevtralne ali pozitivne novice. To znova nakazuje, da negativne novice vzbujajo večje fiziološko vznemirjenje.

Raziskovalci menijo, da pojav vpliva tudi na uredniško politiko po svetu. Medtem ko so po eni strani mediji in novinarji odgovorni za ustvarjanje več negativnih novic, pa je po drugi strani dejstvo, da so prav to tiste vsebine, ki jih potrošniki zahtevajo - pa naj bo to zavestno ali ne, opozarjajo.