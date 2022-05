Učiteljica Nina Jelen: (Ne)všečki pustijo posledice

Zasavčanka Nina Jelen , učiteljica v petem razredu, ima "v žepu" zmago na natečaju informacijske pooblaščenke za najboljšo učno uro o varnosti na spletu ter prvo mesto na nagradnem natečaju Evropske komisije v okviru kampanje #SaferInternet4EU. Je tudi avtorica knjige Ženičke in strički za daljnimi grički , v kateri prek zgodbe in rim najmlajše poduči o pasteh spleta. Kar je enkrat objavljeno, ostane tam za vedno, jim polaga na srce.

Nina Jelen nam je odgovarjala na vprašanja o sovražnem govoru med mladimi. Žal je ta med njimi še kako prisoten, ugotavlja. "Sama delam z učenci, starimi okoli 10 let. Po občutku, pogovoru z njimi in mini raziskavah, ki smo jih delali v razredu, bi rekla, da sami v večini niso avtorji grdih komentarjev, jih pa budno spremljajo, poznajo. Ko pa sem nekoč spraševala malo starejše otroke, če so že zapisali kakšen grd komentar, so skoraj vsi odgovorili pritrdilno. Še več, to se jim je zdelo nekaj povsem normalnega, kar je po mojem mnenju precej alarmantno," pravi sogovornica. Krivce za takšno stanje išče med odraslimi, saj, kot pravi, na vseh omrežjih, spletnih straneh, ki jih uporabljamo starejši, kraljujejo negativni, sovražni, obsojajoči komentarji. "Vemo pa, da kar Janezek sliši, vidi, to tudi uporabi, prakticira."



Na vprašanje, ali se otroci zavedajo sovražnega govora, odgovarja pritrdilno. "Seveda. Otroci na spletu prepoznajo sovražni govor. Če ni namenjen njim, jih ne moti pretirano. To se jim zdi nekaj normalnega, vsakodnevnega. Nekaj, s čimer se srečujejo vsak dan. Njihov komentar je bil, da je na spletu pač veliko "ne v redu" ljudi in da takšne stvari pišejo ljudje, ki jim kaj manjka ali iščejo slavo, in da se človek ne bi smel preveč sekirati zaradi tega – čeprav je dejstvo, da se."

Sovražni govor, tako spletni kot nespletni, jih namreč prizadene, če je namenjen njim ali nekomu, ki ga imajo radi, pravi. "Ob tem doživljajo vso paleto čustev: od jeze, strahu, zaskrbljenosti, žalosti ... Čeprav vidijo, preberejo več neprimernih, nasilnih stvari, kot so jih naše generacije, jih grde stvari, namenjene njim, prizadenejo prav tako, kot so nas in nas še sedaj."