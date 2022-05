'Raje se šalimo kot žalimo, pa bomo vsi na boljšem'

S svobodo govora prihaja tudi odgovornost, da v svojih govorih in komentarjih ostajamo spoštljivi do sočloveka. Akcija Žaljivi, šaljivi komentarji pa je namenjena natanko temu, prepoznavanju žaljivega govora, ki se predvsem v obliki komentarjev pojavlja pod članki, ki jih vsakodnevno pripravljajo novinarji portala 24ur.com. Ker je resna tematika lahko tudi zabavna, se je akciji pridružilo pet komikov, ki bodo stopili skupaj in pozivali k pisanju šaljivk namesto žaljivk.

Matic Kokošar, Ajda Peternel, Dejan Ikovič, Matevž Baloh in Matej Pušnik so komiki, ki so se pridružili akciji proti sovražnemu govoru Žaljivi, šaljivi komentarji. Vseh pet je na lastni koži že izkusilo tako pozitivne kot negativne komentarje in se prav dobro zavedajo, kako lahko prvi godijo in drugi bolijo. Prav to je razlog, da pozivajo: "Raje pišimo šaljivke kot žaljivke."

icon-expand Matic Kokošar FOTO: POP TV

Matic Kokošar je 27-letni profesor zgodovine in geografije iz Baške grape. Sam zase pravi, da je v dopoldanskem času profesor na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, za stand up komedijo kot način izražanja pa se je odločil zaradi potrebe po pozornosti in ker nima posluha. Pravi, da na samem stand up nastopu ni tako zelo pomemben prvi smeh, temveč tista pristna povezava, ki jo komik vzpostavi s publiko. Matic pravi, da ga veselijo dobri in iskreni ljudje, ne mara pa nasprotja takih ljudi in vampov. Njegova najljubša hrana so rebrca s pire krompirjem in pire krompir z zeljem, njegov najljubši hobi pa branje knjig. Akciji Šaljivi komentarji se je pridružil, ker je tudi sam med komentarji že prebral take, ki so mu polepšali dan ali take, ki so mu ga čisto pokvarili. Želi si, da bi jih bilo več iz prve kategorije, nam je zaupal. Zanj je komentar žaljiv, ko je ta izrečen ali zapisan na prvo žogo, njegova vsebina pa je sovražno nastrojena do tematike, ki je tarča šale.

icon-expand Ajda Peternel FOTO: POP TV

Tekom akcije in v sodelovanju s stand up komiki bomo registrirane uporabnike spodbujali k pisanju čim bolj šaljivih komentarjev in na ta način na poljuden način opozorili na problematiko sovražnega govora. Bralci bodo glasovali za najbolj izviren šaljiv komentar, dokončno sito najboljših, ki bodo tudi nagrajeni, pa bo izbrala skupina komikov, ki akcijo podpira.

Ajda Peternel je 23-letna diplomirana kiparka, trenutno pa se preživlja kot varuška otrok. Razveselijo jo stvari, ki se jih dobi zastonj, zares pa ne mara čakanja na avtobus. Stand up ji omogoča, da ostaja izven ustaljenih okvirjev in dodaja, da pri tej obliki izražanja ni omejitev, kako bo vsak komik izkoristil svojih 10 minut, saj ne obstajajo omejitve pri tem, kaj vse lahko postane smešno. Njena najljubša hrana je zdrava hrana, za katero pravi, da sploh ne rabi imeti okusa, v prostem času pa rada opazuje ljudi. Akciji Šaljivi komentarji se je pridružila, da bo za spremembo moč bolj veselo brati komentarje, hkrati pa dodaja, da je nič ne užali za dalj časa kot za tri dni. Ajda prvi, da je komentar na meji okusnega, če ni konstruktiven, ampak samo žaljiv.

icon-expand Dejan Ikovič FOTO: POP TV

Dejan Ikovič je 32-letni falirani študent turizma, ki sedaj dela kot mlinar. Prihaja iz Sločave, med delom pa premleva šale za stand up, kjer je sam svoj scenarist, režiser in igralec. Čeprav je v preteklosti sodeloval v amaterskih gledališčih, ukvarja pa se tudi z glasbo, pravi, da tovrstnega adrenalina ni nikjer drugje: "Sam proti vsem, sam za vse." Dejan pravi, da ga veseli, ko ga nekdo res izvirno zabije, ne mara pa zlajnanih replik. Njegova najljubša hrana je gurmanski burger, njegova najljubša hobija pa sta igranje kitare in petje. Pravi, da v svoje šale skuša vpeljati tudi kakšno zanimivo dejstvo ali na koncu podati kakšen nauk. Komentarji ga ne užalijo zlahka, njegova toleranca pri zares izvirni repliki pa je neomejena, še dodaja Dejan.

icon-expand Matej Pušnik FOTO: POP TV

Matej Pušnik je 37-letni fotograf, ki prihaja iz Zagorja ob Savi. Dokončano ima splošno gimnazijo, za stand up komedijo pa se je, podobno kot Dejan, odločil, ker mu omogoča svobodo režiserja, scenarista in igralca. Takšno izražanje pa prinaša tudi odgovornost, da nastopajoči nasmeji publiko in hkrati ne omogoča izgovorov, kot pravi Matej: "Če si sam skuhaš kosilo, potem veš, zakaj je vse preslano." Veseli ga ustvarjanje na več področjih, ne mara pa formularjev. Njegova najljubša hrana je tista, ki si jo sam pripravi, njegov najljubši hobi pa igranje kitare. Akciji Šaljivi komentarji se je pridružil, ker ima rad komedijo in ga zanima, kako bi jo lahko približal širši publiki. Sam pravi, da je komentar na meji žaljivega, če je nepovezan z vsebino, žaljiv ali preveč na prvo žogo, užalijo pa ga prelomljene obljube.

icon-expand Matevž Baloh FOTO: POP TV

Matevž Baloh je 33-letnik iz Domžal. Po izobrazbi je magister inženir grafične in medijske tehnike, kot sam pravi, dopoldan dela v računovodstvu, popoldan pa je komik. Komedija ga zanima, ker rad nasmeji ljudi, hkrati pa je pozitivna stran tega tudi, da dobi za to plačilo. Malo za šalo in malo za res dodaja, da ko je enkrat na odru, ga morajo ljudje poslušati, če jim je to všeč ali ne. Za današnjo družbo pravi, da živi na družbenih omrežjih, brez katerih ne obstajamo, tam pa vsak deli le dobre trenutke in s tem laže drugim. Kot dodaja, je pozitivna stran komikov prav ta, da svoje frustracije delijo v obliki šal, s tem pa za kratek čas pozabijo, da živimo v zares čudni družbi. Njegova najljubša hrana so borovnice, njegov najljubši hobi pa sprehod ob klasični glasbi. Akciji Šaljivi komentarji se je pridružil, ker se raje šali kot žali, s tem pa bomo vsi na boljšem, dodaja. Kot komik vedno lovi mejo okusnega, te meje pa ne želi prestopiti. Najbolj ga užali resnica, ki si je sam ne upa priznati, a kot dodaja, je tega vedno manj.